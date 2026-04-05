Bajeczne święta Igi Świątek na Majorce! Lody z rodziną i treningi z Nadalem!

Iga Świątek spędza Wielkanoc na Majorce, łącząc rodzinny wypoczynek z intensywnymi treningami.

W Akademii Rafaela Nadala Polka pracuje z nowym trenerem, a sam "Król Mączki" aktywnie uczestniczy w jej przygotowaniach.

Świątek dzieli się z fanami zdjęciami z wyspy, pokazując rodzinne chwile i lokalne krajobrazy.

Iga Świątek spędza intensywnie święta na Majorce, gdzie trenuje pod okiem nowego szkoleniowca Francisco Roiga. W słynnej Akademii Rafaela Nadala powitał ją osobiście legendarny hiszpański "Król Mączki", który w czasie kolejnych treningów wcielił się w rolę instruktora. Słynny Rafa udzielał Idze Świątek rad, jak ma ustawiać się na korcie i wykonywać poszczególne uderzenia. 22-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych jest od dawna wielkim idolem Polki. Dlatego Iga Świątek wpatrzona w Rafę Nadala jak w obrazek chłonęła cenne podpowiedzi, wykonując jego polecenia.

Iga Świątek na korepetycjach u Rafaela Nadala! Król Mączki pouczał Polkę w czasie treningu! ZDJĘCIA

Na święta do Manacor przyleciała do Igi Świątek jej rodzina. Na Majorce pojawił się ojciec tenisistki Tomasz Świątek oraz jej starsza siostra Agata. Również trener od przygotowana fizycznego Maciej Ryszczuk dołączył do mistrzyni Wimbledonu, aby pomagać jej w przygotowaniach do serii turniejów na mączce.

Iga Świątek podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciami zrobionymi w czasie świątecznej niedzieli. Widać na nich, jak wraz z siostrą pałaszuje lody oraz spędza aktywnie czas z najbliższymi, grając w padla. Tenisistka opublikowała też malownicze fotki, na których widać typowe widoczki z Majorki oraz przysmaki z hiszpańskiej kuchni. "Życie na wyspie to coś, do czego zdecydowanie mogłabym się przyzwyczaić" - napisała Iga, która do gry wróci w połowie kwietnia w Stuttgarcie. Poniżej galeria zdjęć Igi Świątek z Majorki - rodzinne święta i treningi z Rafą Nadalem.

