Burdy kiboli Lecha Poznań i Rayo Vallecano. Do akcji wkroczyły uzbrojone służy. Policjant ujawnia, co się działo!

Lech Poznań zagra z Rayo Vallecano w Madrycie po porażce z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji Europy.

Dzień przed meczem doszło do starć między kibolami Lecha Poznań i Rayo Vallecano, w wyniku czego jedna osoba trafiła do szpitala.

Uzbrojone służby interweniowały w Madrycie, a ranny kibic (prawdopodobnie Hiszpan) został opatrzony przez medyków po tym, jak został "czymś trafiony".

Lech Poznań chce zmazać plamę z Gibraltaru

Lech Poznań po wstydliwej przegranej w drugiej kolejce w Lidze Konferencji Europy z mistrzem... Gibraltaru podejmie próbę rehabilitacji. Tyle że tym razem rywal to marka uznana w Hiszpanii. Co prawda Rayo Vallecano to nie jest ani Real Madryt, ani FC Barcelona, ani nawet Athletic Bilbao, ale samo to, że w zeszłym sezonie zajęli miejsce w górnej połowie La Liga na polskich klubach wrażenie musi robić. Kibice "Kolejorza" mają nadzieję na to, że poznańscy piłkarze zagrają tak jak w pierwszym spotkaniu fazy grupowej Ligi Konferencji, gdy w świetnym stylu pokonali Rapid Wiedeń 4:1. Niestety kolejny raz nie popisali się kibole. W Madrycie dzień przed meczem Rayo Vallecano - Lech Poznań starli się fani obu drużyn. To były potężne burdy.

Walki kiboli Lecha Poznań i Rayo Vallecano w Madrycie

Na miejscu zdarzenia był dziennikarz portalu Weszło.com Szymon Janczyk, który relacjonował to, co działo się w stolicy Hiszpanii. - Walki kiboli w Madrycie! W Vallecas doszło do starcia chuliganów Rayo Vallecano i Lecha Poznań. Przynajmniej jedna osoba trafiła do szpitala. Mamy nagrania z miejsca zdarzenia, uzbrojeni funkcjonariusze gonili Hiszpanów po tutejszych osiedlach - informował na platformie X dziennikarz.

W Madrycie uzbrojone oddziały służb wpadły na miejsce awantury pomiędzy kibolami Rayo Vallecano i Lecha Poznań. Towarzystwo rozpierzchło się po okolicznych blokach, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia po starciu. Byliśmy świadkami akcji ratunkowej medyków, którzy opatrywali rannego kibica, prawdopodobnie Hiszpana

- dodał Janczyk, który rozmawiał też z miejscowym policjantem. Funkcjonariusz ujawnił poszkodowany mężczyzna "został czymś trafiony".

