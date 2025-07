Był bohaterem Polski na Euro, potem życie go nie oszczędzało. Tak teraz wygląda Roger Guerreiro [ZDJĘCIA]

Gol Rogera pierwszą polską bramką na Euro

Obecnie dla polskiej drużyny narodowej wyjazdy na mistrzostwa Europy są absolutnym standardem. Inaczej było jednak jeszcze niespełna 20 lat temu. W 2008 roku kadra prowadzona wówczas przez Leo Beenhakkera udała się na taką imprezę po raz pierwszy. I choć zajęła czwarte miejsce w grupie, to zdobyła jedną bramkę - a więc pierwszą w historii Polski na Euro.

Strzelcem tego gola jest Roger Guerreiro, naturalizowany Brazylijczyk, którego holenderski selekcjoner dostrzegł w barwach Legii Warszawa. Trafił do siatki w spotkaniu z Austrią, które ostatecznie zakończyło się remisem 1:1.

Perypetie Rogera po zakończeniu kariery

Rok po turnieju Roger opuścił Polskę. Trafił do AEK Ateny, gdzie spędził kolejne cztery sezony. Następnie wrócił do Brazylii z krótką przerwą na cypryjski epizod w Aris Limassol. Po zakończeniu kariery w 2017 roku imał się różnych zajęć. Przez parę miesięcy był nawet kierowcą Ubera w Rio de Janeiro, ale z czasem powrócił do pracy przy piłce. Prowadzi swoją akademię Guerreiro Soccer Training, w której futbolowo kształci się wiele dzieci, a ponadto jest cenionym ekspertem piłkarskim i byłym zawodnikiem, który chętnie zapraszany jest do występu w meczach pokazowych czy spotkaniach oldbojów.

Dla Rogera sentymentalny był czerwiec, kiedy powrócił do Polski na "Ronaldinho Show" na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W końcu chyba żaden inny Brazylijczyk nie łączy pod względem piłkarskim Kraju Kawy i państwa nad Wisłą tak mocno jak właśnie on!

Wraz z upływem lat i po ponad czternastu latach od ostatniego z 26 występów w biało-czerwonych barwach, 43-letni obecnie Roger z pewnością mocno się zmienił. Zobaczcie, jak strzelec pierwszego gola dla Polski na Euro w historii wygląda obecnie!