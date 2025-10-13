Donald Tusk bezlitośnie obrażany przez kibiców na Litwa – Polska. To była jego jedyna reakcja [GALERIA]

Polacy pokonali Litwę 2:0 w Kownie. Bramki zdobywali Sebastian Szymański i Robert Lewandowski

Litwa – Polska: Kibice obrażali Donalda Tuska. Skandaliczny transparent!

Podczas niedzielnego meczu eliminacji mistrzostw świata Litwa – Polska w Kownie doszło do incydentów na trybunach. Część kibiców z sektora zajmowanego przez polskich fanów wywiesiła transparent przedstawiający premiera Donalda Tuska w obraźliwy sposób. Wznoszono też wulgarne okrzyki.

Szef Rady Ministrów przyleciał na mecz Litwa – Polska rządowym samolotem. Premier Donald Tusk oglądał spotkanie w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene. Transparent zawierał wizerunek polskiego premiera z domalowanym wąsem, niemiecką flagą na czole oraz napis: „Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski”.

Z sektora gości słychać było również przyśpiewki i okrzyki wymierzone w szefa rządu. Służby porządkowe interweniowały także przed rozpoczęciem meczu wobec kibica, który próbował wtargnąć na murawę. W trakcie odgrywania hymnów odpalono race, a rzucone serpentyny zajęły się ogniem.

Jak zareagował Donald Tusk? Jedyny wpis na „X” z meczu

Donald Tusk spokojnie oglądał spotkanie i wydawać się mogło, że przyśpiewki kibiców oraz transparent nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Na swój profil na „X” opublikował jeden, jedyny wpis z meczu.

Było to wspólne zdjęcie z premier Litwy Ingą Ruginiene po pierwszej bramce dla reprezentacji Polski. - Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta – napisał Donald Tusk.

Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta😀 pic.twitter.com/Yw3qnELOvZ— Donald Tusk (@donaldtusk) October 12, 2025

Bardzo ważne zwycięstwo Polaków w Kownie

Spotkanie Litwy z Polską miało kluczowe znaczenie dla układu tabeli grupy G eliminacji mundialu. Zwycięstwo podopiecznych Jana Urbana umocniłoby biało-czerwonych na drugim miejscu i przybliżyło do udziału w barażach o awans. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w marcu w Warszawie, Polska wygrała 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego w końcówce spotkania.