Donald Tusk bezlitośnie obrażany przez kibiców na Litwa – Polska. To była jego jedyna reakcja [GALERIA]

- Polacy pokonali Litwę 2:0 w Kownie. Bramki zdobywali Sebastian Szymański i Robert Lewandowski
- Donald Tusk, premier RP, był jednym z zaproszonych gości na spotkanie na Litwie
- Nie zapamięta tego wieczoru najlepiej. Kibice na trybunach nie mieli dla niego żadnej litości
- Jaka była jedyna publiczna reakcja Donalda Tuska na to, co działo się na stadionie?
Litwa – Polska: Kibice obrażali Donalda Tuska. Skandaliczny transparent!
Podczas niedzielnego meczu eliminacji mistrzostw świata Litwa – Polska w Kownie doszło do incydentów na trybunach. Część kibiców z sektora zajmowanego przez polskich fanów wywiesiła transparent przedstawiający premiera Donalda Tuska w obraźliwy sposób. Wznoszono też wulgarne okrzyki.
Szef Rady Ministrów przyleciał na mecz Litwa – Polska rządowym samolotem. Premier Donald Tusk oglądał spotkanie w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene. Transparent zawierał wizerunek polskiego premiera z domalowanym wąsem, niemiecką flagą na czole oraz napis: „Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski”.
Z sektora gości słychać było również przyśpiewki i okrzyki wymierzone w szefa rządu. Służby porządkowe interweniowały także przed rozpoczęciem meczu wobec kibica, który próbował wtargnąć na murawę. W trakcie odgrywania hymnów odpalono race, a rzucone serpentyny zajęły się ogniem.
Jak zareagował Donald Tusk? Jedyny wpis na „X” z meczu
Donald Tusk spokojnie oglądał spotkanie i wydawać się mogło, że przyśpiewki kibiców oraz transparent nie zrobiły na nim żadnego wrażenia. Na swój profil na „X” opublikował jeden, jedyny wpis z meczu.
Było to wspólne zdjęcie z premier Litwy Ingą Ruginiene po pierwszej bramce dla reprezentacji Polski. - Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta – napisał Donald Tusk.
Bardzo ważne zwycięstwo Polaków w Kownie
Spotkanie Litwy z Polską miało kluczowe znaczenie dla układu tabeli grupy G eliminacji mundialu. Zwycięstwo podopiecznych Jana Urbana umocniłoby biało-czerwonych na drugim miejscu i przybliżyło do udziału w barażach o awans. W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w marcu w Warszawie, Polska wygrała 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego w końcówce spotkania.