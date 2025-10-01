Emma Navarro - córka miliardera. Jej ojciec wydał grube miliony, a Iga Świątek triumfowała

Emma Navarro i Iga Świątek zagrają w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Będzie to ich trzecia potyczka na poziomie WTA, a we wcześniejszych dwóch zdecydowanie lepsza była Polka. Co ciekawe, po raz pierwszy spotkały się już jako 17-latki w 2018 roku w Charleston, a Iga w niecałą godzinę wygrała 6:0, 6:2. Do ich drugiej konfrontacji doszło stosunkowo niedawno - na początku tego roku w ćwierćfinale Australian Open. Świątek ponownie nie dała szans rówieśniczce, wygrywając tym razem 6:1, 6:2. Czy równie gładko pójdzie jej w Pekinie?

O której gra Iga Świątek dzisiaj z Emmą Navarro? Kiedy mecz w 4. rundzie WTA Pekin?

Emma Navarro - córka amerykańskiego miliardera

Na inny scenariusz liczy z pewnością Ben Navarro, ojciec Emmy i amerykański miliarder. Jego majątek jest wyceniany na ok. 3 miliardy dolarów. Mający włoskie korzenie biznesmen jest założycielem Sherman Financial Group, a także współwłaścicielem Credit One Bank. Za sprawą prywatnej spółki Beemok Capital inwestuje między innymi w tenisa - jest właścicielem turniejów WTA 1000 w Cincinnati i WTA 500 w Charleston, gdzie zresztą mieszka zarówno on, jak i Emma.

W ten bardziej prestiżowy turniej wpompował zresztą grube miliony dolarów, aby stworzyć jeden z najnowocześniejszych kompleksów tenisowych na świecie. W tym roku przeżył jednak w Cincinnati spory zawód, gdy jego córka sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie turnieju ze 124. wówczas tenisistką świata - Ellą Seidel. W kolejnych dniach to Iga Świątek błyszczała w stanie Ohio, w wielkim stylu wygrywając ostatni turniej przed US Open.

Szalone, co zrobiła Iga Świątek tuż po wygranej w Cincinnati! Drżała do samego końca

Kim jest Emma Navarro? Sukcesy rywalki Igi Świątek

Porażki ze Świątek nie oznaczają jednak, że Navarro to słaba tenisistka. Obecnie jest 17. w rankingu WTA, ale w szczytowym momencie była już nawet na 8. miejscu. Do tej pory grała w dwóch finałach turniejów WTA i oba wygrała - w 2024 r. w WTA 250 w Hobart oraz w marcu tego roku w WTA 500 w Meridzie. W turniejach Wielkiego Szlema może pochwalić się już półfinałem US Open (2024), ćwierćfinałem Wimbledonu (2024) i Australian Open (2025), a także 1/8 finału Roland Garros (2024).

Amerykanka krok po kroku przebijała się do światowej czołówki, mając wszystko, czego potrzeba do rozwoju kariery. Warto dodać, że jej dziadek Frank Navarro był zawodnikiem futbolu amerykańskiego i trenerem. Sport od zawsze był ważny w jej rodzinie, a po turnieju w Pekinie 24-latka najprawdopodobniej powróci do czołowej "15" rankingu WTA.