FAME MMA: Dawid Załęcki szczerze o Denisie. Tak Crazy wypowiadał się o swoim synu

FAME 26. Denis Załęcki wyrzucony z karty walk

To miał być jeden z najbardziej elektryzujących momentów gali – starcie Denisa "Bad Boya" Załęckiego z Michałem "Wampirem" Pasternakiem w formule K-1. W czwartkowy poranek FAME MMA oficjalnie ogłosiło: Załęcki wypada z karty walk!

Wszystko rozegrało się podczas środowej konferencji przed galą FAME 26. Gdy "Bad Boy" spotkał się twarzą w twarz z Kamilem Mindą, emocje wymknęły się spod kontroli. W pewnym momencie Denis… zniknął ze sceny. Kamery uchwyciły, jak "King Kong" zerka w stronę publiki i wykrzykuje „ej!”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Załęcki miał rzucić się w kierunku widza, który obrażał go z trybun.

Ze względu na wczorajsze wydarzenia na konferencji, decyzją federacji Denis Załęcki został usunięty z karty walk FAME 26: GOLD – napisano w komunikacie opublikowanym o 11:00. Nie potwierdzono jednak, które konkretne zachowanie miało nie spodobać się organizatorom.

Denis Załęcki wyrzucony z FAME 26: GOLD. Zobacz jego zdjęcia ze środowej konferencji.

Tak Dawid Załęcki wypowiadał się o swoim synu

Dawid Załęcki to zupełne przeciwieństwo Denisa. Trudno wyprowadzić go z równowagi, regularnie żartuje i wypowiada się w stonowany sposób na konferencjach i programach. Po ostatniej gali, na której „Bad Boy” przegrał z Filipem Bątkowskim uchwycono ciekawą konwersację z udziałem ojca freak-fightera.

- Nie mam na niego wpływu. Ja nie mam na nic wpływu. Już od dziewięciu lat. Co ja za to mogę? Mówię ci, 9 lat jest sam sobie panem – powiedział „Crazy” do Bątkowskiego.

Dawid Załęcki przyznał jednak, że faule w ostatnim pojedynku z pewnością nie były intencjonalne.