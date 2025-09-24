Gruchnęły nagłe wieści o Łukaszu Jurkowskim i jego partnerce! A dopiero co się zaręczyli

Łukasz Jurkowski znów został sam? Dopiero co się oświadczył

Łukasz Jurkowski zapisał się w historii polskiego MMA, a przede wszystkim federacji KSW, w której występował gdy ta dopiero zaczynała wchodzić na polski rynek mieszanych sztuk walki. Później był z nią związany m.in. w roli komentatora, a jego wkład został uhonorowany w wyjątkowy sposób – Jurkowski został pierwszym zawodnikiem, który trafił do Galerii Sław federacji KSW.

W ostatnim czasie głośno było jednak nie o dokonaniach byłego zawodnika MMA i komentatora sportowego, a o jego życiu osobistym. Na początku roku Łukasz Jurkowski ogłosił, że rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką, Patrycją. „Juras” szybko jednak znalazł nową miłość, bo już w czerwcu poinformował, że związał się z Moniką Olszewska – byłą zawodniczką w podnoszeniu ciężarów, realizującą się obecnie jako trenerka. Część fanów mogła być zaskoczona, bo już po bardzo krótkim czasie, w sierpniu, para się zaręczyła!

Jurkowski oświadczył się swojej nowej partnerce w Grecji, a wszystko relacjonował w mediach społecznościowych Artur Szpilka. Okazuje się, że jak szybko para się poznała i zaręczyła, tak równie szybko... się rozstała! Przynajmniej wszystko na to wskazuje, bo choć zapytany przez „Pudelka” Łukasz Jurkowski nie odpowiedział na pytanie, czy rozstał się ze swoją narzeczoną, to na pytanie, czy ujawni szczegóły rozstania, ten odpowiedział „Nie”, lecz nie zaprzeczył, że związek się rozpadł. Do tego z jego konta na Instagramie zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia z Moniką Olszewską.

