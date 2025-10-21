Gwiazda sportu pokazała się bez stanika w prześwitującej sukience! Mistrzyni olimpijska pokazała za dużo

Mistrzyni olimpijska poszła na całość! Pokazała się bez stanika w prześwitującej sukience

Keely Hodgkinson to jedna z największych gwiazd lekkoatletyki młodego pokolenia. Już w 2021 roku, jako 19-latka, zdobyła srebrny medal olimpijski w Tokio w biegu na 800 metrów! Co ciekawe, lepsza od niej była tylko... jej rówieśniczka, Athing Mu-Nikolayev z USA. 3 lata później, na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, Hodgkinson już nie miała sobie równych i sięgnęła po złoto na dystansie 800 metrów. Oczywiście, młoda Brytyjka osiąga również sukcesy na innych imprezach międzynarodowych – w swoim dorobku ma złote medale mistrzostw Europy (2022, 2024) i halowych mistrzostw Europy (2021, 2023) oraz medale mistrzostw świata: srebrne z 2022 i 2023 roku oraz brązowy z 2025, a wszystkie w biegu na 800 metrów.

Keely Hodgkinson jest nie tylko młodą, utalentowaną i utytułowaną zawodniczką, ale do tego również piękną kobietą. 23-latka regularnie publikuje na swoim profilu na Instagramie – gdzie zebrała ponad 500 tys. obserwujących – zdjęcia i filmy. Oprócz materiałów z treningów Hodgkinson nie stroni też od prywatnych zdjęć, na których często chętnie pozuje se swoimi koleżankami – wśród znajdują się różne zdjęcia z wakacji czy imprez. Niedawno podzieliła się z fanami nagraniem sprzed imprezy ze swoimi koleżankami, na którą założyła... prześwitującą sukienkę. Nie byłoby może w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że nie założyła do niej stanika, przez co pokazała naprawdę dużo. Galerię zdjęć z Keely Hodgkinson znajdziecie poniżej:

Obecnie 23-letnia biegaczka ma chwilę wytchnienia. Sezon w lekkoatletyce zakończył się i Keely Hodgkinson może cieszyć się z wakacji, na które wybrała się do ciepłych krajów – tego możemy dowiedzieć się śledząc jej profil na Instagramie. Tym samym Brytyjka ładuje baterie przed kolejnymi wyzwaniami w świecie sportu, a jako że ma dopiero 23 lata, to na pewno jeszcze wiele przed nią!

