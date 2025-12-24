Gwiazdor reprezentacji Polski otrzymał ważne wigilijne zadanie. Bez tego nie ma świąt

Reprezentant Polski Michał Olejniczak wrócił na święta do domu

W tym roku otrzymał bardzo ważne świąteczne zadanie

To danie musi przygotować na wieczerzę wigilijną

To danie na święta przygotował Michał Olejniczak

Dla zawodowych sportowców kalendarz bywa bezlitosny, dlatego Boże Narodzenie to jeden z niewielu momentów w roku, kiedy mogą całkowicie oderwać się od treningowego reżimu. Michał Olejniczak nie ukrywa, że z utęsknieniem czekał na powrót do rodzinnego domu.

– Każde święta są wyjątkowe. To szczególna okazja, aby pobyć z bliskimi osobami i nacieszyć się ich obecnością – podkreśla szczypiornista, który przy wigilijnym stole zasiądzie z mamą i braćmi..

W tym roku Olejniczak postanowił aktywnie włączyć się w kulinarne przygotowania, chcąc odciążyć mamę. Jak sam przyznaje, wcześniej bywało z tym różnie, ale teraz wraz z rodzeństwem stawia na pracę zespołową, by święta miały wyjątkową oprawę. Reprezentantowi kraju przypadło zadanie wagi ciężkiej.

– Odpowiadam za zorganizowanie karpia i przygotowanie go na wieczerzę wigilijną. Na pewno też pomogę mamie w lepieniu pierogów – zapewnia zawodnik Industrii.

Tradycyjny charakter świąt u Michała Olejniczaka

W domu Olejniczaków święta mają charakter tradycyjny. Wieczerzę rozpoczyna czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa, a wieczór upływa przy dźwiękach polskich kolęd. Nie brakuje też prezentów. 25-latek z uśmiechem wspomina, że w dzieciństwie pod choinką najczęściej szukał klocków LEGO.

– Raz dostałem bardzo fajną koparkę, dużo czasu zeszło mi na jej złożeniu, ale była to niesamowita frajda – wspomina. W tym roku również liczy na upominek, żartując, że "był grzeczny".

Korzystając z okazji, Michał Olejniczak zwrócił się także do fanów 20-krotnych mistrzów Polski: – Aby te święta były dla was magiczne, abyście spędzili je w rodzinnym gronie. Ale nie zapomnijcie o tym, żeby wszelkie emocje zostawić na spotkania Industrii Kielce.