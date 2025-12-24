Gwiazdor reprezentacji Polski otrzymał ważne wigilijne zadanie. Bez tego nie ma świąt

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-24 16:13

Na co dzień walczy o punkty w Lidze Mistrzów i polskiej Superlidze, ale w te święta zamienia piłkę na kuchenny nóż. Michał Olejniczak, rozgrywający Industrii Kielce, spędzi Boże Narodzenie w rodzinnym Gorzowie Wielkopolskim. 25-letni reprezentant Polski nie zamierza jednak tylko odpoczywać – wziął na siebie jeden z najważniejszych obowiązków wigilijnych.

Michał Olejniczak odniósł kontuzję w meczu z Magdeburgiem

i

Autor: Piotr Stańczak
  • Reprezentant Polski Michał Olejniczak wrócił na święta do domu
  • W tym roku otrzymał bardzo ważne świąteczne zadanie
  • To danie musi przygotować na wieczerzę wigilijną

To danie na święta przygotował Michał Olejniczak

Dla zawodowych sportowców kalendarz bywa bezlitosny, dlatego Boże Narodzenie to jeden z niewielu momentów w roku, kiedy mogą całkowicie oderwać się od treningowego reżimu. Michał Olejniczak nie ukrywa, że z utęsknieniem czekał na powrót do rodzinnego domu.

– Każde święta są wyjątkowe. To szczególna okazja, aby pobyć z bliskimi osobami i nacieszyć się ich obecnością – podkreśla szczypiornista, który przy wigilijnym stole zasiądzie z mamą i braćmi..

Bez niej Anna Lewandowska nie wyobraża sobie wigilijnego stołu! Poznaj przepis na postną kapustę z grzybami

W tym roku Olejniczak postanowił aktywnie włączyć się w kulinarne przygotowania, chcąc odciążyć mamę. Jak sam przyznaje, wcześniej bywało z tym różnie, ale teraz wraz z rodzeństwem stawia na pracę zespołową, by święta miały wyjątkową oprawę. Reprezentantowi kraju przypadło zadanie wagi ciężkiej.

– Odpowiadam za zorganizowanie karpia i przygotowanie go na wieczerzę wigilijną. Na pewno też pomogę mamie w lepieniu pierogów – zapewnia zawodnik Industrii.

Alicja Grabka
30 zdjęć

Tradycyjny charakter świąt u Michała Olejniczaka

W domu Olejniczaków święta mają charakter tradycyjny. Wieczerzę rozpoczyna czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa, a wieczór upływa przy dźwiękach polskich kolęd. Nie brakuje też prezentów. 25-latek z uśmiechem wspomina, że w dzieciństwie pod choinką najczęściej szukał klocków LEGO.

– Raz dostałem bardzo fajną koparkę, dużo czasu zeszło mi na jej złożeniu, ale była to niesamowita frajda – wspomina. W tym roku również liczy na upominek, żartując, że "był grzeczny".

Korzystając z okazji, Michał Olejniczak zwrócił się także do fanów 20-krotnych mistrzów Polski: – Aby te święta były dla was magiczne, abyście spędzili je w rodzinnym gronie. Ale nie zapomnijcie o tym, żeby wszelkie emocje zostawić na spotkania Industrii Kielce.

Quiz. Przysłowia o Bożym Narodzeniu. Uzupełnij brakujące słowo
Pytanie 1 z 12
Dokończ przysłowie: "W dzień Adama i Ewy daruj bliźnim..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIŁKA RĘCZNA
WIGILIA
PIŁKA RĘCZNA,