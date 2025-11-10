Haniebne zachowanie polskich piłkarzy. Wstyd, jak potraktowali młodych kibiców

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-10 20:08

Reprezentacja Polski w piłce nożnej zjechała się na zgrupowanie w Warszawie. Biało-czerwoni w ostatnich dwóch meczach eliminacji mistrzostw świata zmierzą się z Holandią i Maltą. Mimo listopadowego chłodu, pod hotelem pojawiło się wielu kibiców, w większości młodszych fanów futbolu. To przykre, jak wielu zawodników kadry potraktowało ich po przyjeździe.

  • Reprezentacja Polski zakończy zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata
  • Biało-czerwoni zagrają z Holandią i Maltą i powalczą o utrzymanie miejsca dającego baraże
  • To wstyd, jak wielu z kadrowiczów nie zatrzymało się przy młodych fanach, by dać autograf czy zrobić sobie zdjęcie

Polska – Holandia: Brzydkie zachowanie polskich piłkarzy

Pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski dziesiątki kibiców czekało przez cały dzień pod warszawskim hotelem, w którym zakwaterowana jest kadra. Jan Ziółkowski i Przemysław Wiśniewski byli jednymi z nielicznych zawodników, którzy rozdali autografy i zapozowali do zdjęć z fanami. Piłkarze powołani przez selekcjonera Jana Urbana na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą zjeżdżali w poniedziałek do Warszawy.

Wyjątek zrobiono dla Roberta Lewandowskiego, który po meczu Barcelony z Celtą Vigo udał się wraz z żoną Anną do Nowego Jorku. Kapitan reprezentacji ma dołączyć do drużyny we wtorek, gdy zaplanowano pierwszy trening i konferencję prasową.

Zdziesiątkowana kontuzjami kadra przyjechała na zgrupowanie! Jan Urban może mieć nietęgą minę [ZDJĘCIA]

Jednym z pierwszych zawodników, którzy pojawili się w hotelu w dzielnicy Wawer, był Przemysław Wiśniewski. Obrońca włoskiej Spezii, który we wrześniu zadebiutował w drużynie narodowej, nie wystąpi w piątkowym meczu z Holandią z powodu nadmiaru żółtych kartek. Trener Urban będzie musiał dokonać kilku zmian w składzie również dlatego, że w niedzielę kontuzji doznał Jan Bednarek z FC Porto. – Mamy też innych zawodników, więc mam nadzieję, że godnie nas zastąpią i wszyscy dadzą radę. Będzie to naprawdę trudny mecz, ale liczę, że wszystko się dobrze potoczy – powiedział Wiśniewski dziennikarzom przed hotelem.

Reprezentacja Polski przyjechała na zgrupowanie przed Holandią i Maltą
20 zdjęć

Kto może zadebiutować w kadrze narodowej?

W kadrze może zadebiutować Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze, po raz pierwszy powołany do seniorskiej reprezentacji. Wiśniewski, który jest wychowankiem Górnika, przyznał, że cieszy się z tego wyróżnienia dla młodszego zawodnika.

– Odchodziłem z klubu, gdy Kryspin przeszedł do Górnika, więc minęliśmy się w Zabrzu i nie graliśmy w jednym zespole. Cieszy mnie to, że chłopak z Górnika został powołany. Trener patrzy na piłkarzy z ekstraklasy. To zwiększy rywalizację i trzeba się będzie bardziej starać – dodał.

Taki obrazek Roberta Lewandowskiego zaszokuje kibiców. Kadrowicze się go bali?

Wobec absencji Bednarka i Wiśniewskiego kandydatem do gry w pierwszym składzie jest 20-letni Jan Ziółkowski z AS Romy. Obrońca poświęcił kilka minut kibicom, rozdając autografy, jednak nie rozmawiał z mediami.

W niedzielę urazu doznał również Łukasz Skorupski z Bolonii, który po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego pełnił rolę podstawowego bramkarza. Możliwe, że przeciwko Holandii w wyjściowym składzie zobaczymy Kamila Grabarę z VfL Wolfsburg.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum
Pytanie 1 z 20
Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to...
Wojciech Szczęsny
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI