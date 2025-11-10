Haniebne zachowanie polskich piłkarzy. Wstyd, jak potraktowali młodych kibiców

Reprezentacja Polski zakończy zmagania w eliminacjach do mistrzostw świata

Biało-czerwoni zagrają z Holandią i Maltą i powalczą o utrzymanie miejsca dającego baraże

Pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski dziesiątki kibiców czekało przez cały dzień pod warszawskim hotelem, w którym zakwaterowana jest kadra. Jan Ziółkowski i Przemysław Wiśniewski byli jednymi z nielicznych zawodników, którzy rozdali autografy i zapozowali do zdjęć z fanami. Piłkarze powołani przez selekcjonera Jana Urbana na mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą zjeżdżali w poniedziałek do Warszawy.

Wyjątek zrobiono dla Roberta Lewandowskiego, który po meczu Barcelony z Celtą Vigo udał się wraz z żoną Anną do Nowego Jorku. Kapitan reprezentacji ma dołączyć do drużyny we wtorek, gdy zaplanowano pierwszy trening i konferencję prasową.

Jednym z pierwszych zawodników, którzy pojawili się w hotelu w dzielnicy Wawer, był Przemysław Wiśniewski. Obrońca włoskiej Spezii, który we wrześniu zadebiutował w drużynie narodowej, nie wystąpi w piątkowym meczu z Holandią z powodu nadmiaru żółtych kartek. Trener Urban będzie musiał dokonać kilku zmian w składzie również dlatego, że w niedzielę kontuzji doznał Jan Bednarek z FC Porto. – Mamy też innych zawodników, więc mam nadzieję, że godnie nas zastąpią i wszyscy dadzą radę. Będzie to naprawdę trudny mecz, ale liczę, że wszystko się dobrze potoczy – powiedział Wiśniewski dziennikarzom przed hotelem.

Kto może zadebiutować w kadrze narodowej?

W kadrze może zadebiutować Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze, po raz pierwszy powołany do seniorskiej reprezentacji. Wiśniewski, który jest wychowankiem Górnika, przyznał, że cieszy się z tego wyróżnienia dla młodszego zawodnika.

– Odchodziłem z klubu, gdy Kryspin przeszedł do Górnika, więc minęliśmy się w Zabrzu i nie graliśmy w jednym zespole. Cieszy mnie to, że chłopak z Górnika został powołany. Trener patrzy na piłkarzy z ekstraklasy. To zwiększy rywalizację i trzeba się będzie bardziej starać – dodał.

Wobec absencji Bednarka i Wiśniewskiego kandydatem do gry w pierwszym składzie jest 20-letni Jan Ziółkowski z AS Romy. Obrońca poświęcił kilka minut kibicom, rozdając autografy, jednak nie rozmawiał z mediami.

W niedzielę urazu doznał również Łukasz Skorupski z Bolonii, który po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Wojciecha Szczęsnego pełnił rolę podstawowego bramkarza. Możliwe, że przeciwko Holandii w wyjściowym składzie zobaczymy Kamila Grabarę z VfL Wolfsburg.