Iga Świątek i Aryna Sabalenka wykręciły kibicom niezły numer! Byli w totalnym szoku!

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz wzięli udział w fajnej zabawie, w czasie której wykręcili sympatyczny numer swoim amerykańskim kibicom. W czasie turnieju w Cincinnati fani czterech gwiazd zostali zaproszeni na specjalne nagranie. Mieli nakręcić wideo, opowiadając, za co podziwiają swoich tenisowych idoli. Nie wiedzieli, że gwiazdy z kortu są tuż obok i przysłuchują się swoim fanom.

Aryna Sabalenka znów zbliżyła się do Igi Świątek! Jest komunikat

Kibice potem mogli zadać pytanie swoim idolom, ale byli przekonani, że nagranie trafi potem do tenisistów. Tymczasem zobaczyli ich na ekranie. Jakież błlo ich zdziwienie, kiedy Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz odpowiedzieli na żywo na zadane im pytania. Najlepsze jednak było na końcu. Nagle tenisowe gwiazdy wyszły zza zasłony i pojawiły się w pomieszczeniu, w którym byli ich kibice. "O mój Boże!", "Co za niespodzianka!" - wykrzykiwali podekscytowani fani, którzy potem mogli chwilę pogadać ze swoimi idolami, zadać im pytania, przybić "piątki", a nawet się z nimi wyściskać. Zobaczcie to sympatyczne wideo, które właśnie opublikowano w mediach społecznościowych na profilach trwającego turnieju Cincinnati Open.

Tennis fans are filming messages to their favorite players in Cincinnati……or so they thought. 👀#CincyTennis pic.twitter.com/4NkYvaUlqj— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 11, 2025

Kiedy i z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Cincinnati?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati rozegra w środę 13 sierpnia. Rywalkę pozna po spotkaniu Sorana Cirstea (Rumunia) - Yue Yuan (Chiny). Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open.