Iga Świątek nie mogła ukrywać zachwytu! Od razu się do tego przyznała. "Byłam w szoku"

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-11 7:58

Trwa turniej WTA Cincinnati, czyli dla wielu tenisistek ostatni moment na przygotowanie do wielkoszlemowego US Open. Iga Świątek po pewnym zwycięstwie nad Anastazją Potapową miała w kolejnej rundzie zmierzyć się z Martą Kostiuk. Ukraina musiała oddać mecz walkowerem z powodu kontuzji, co od razu dało awans raszyniance do 1/8 finału. Dziennikarze w trakcie imprezy mają okazję do zadawania pytań nie tylko o tematy związane z tenisem. Polka została zapytana wprost o jedną z produkcji filmowych, gdzie w wielkich słowach odniosła się do głównej bohaterki.

WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

i

Autor: AP WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Iga Świątek po wielkim triumfie na kortach Wimbledonu jest napędzona, aby walczyć o kolejne zwycięstwa wielkoszlemowych turniejów. Raszynianka będzie miała okazję sięgnąć po zwycięstwo na US Open, jednak tuż przed nowojorskim turniejem walczy o triumf w zawodach w Cincinnati.

Jedno zwycięstwo i walkower. Świątek zameldowała się w 1/8 finału

Polka w pierwszym spotkaniu zmierzyła się z Anastazją Potapową, którą pewnie pokonała w dwóch setach. W kolejnej rundzie 24-latka miała się mierzyć z Martą Kostiuk, ale niestety Ukrainka musiała zrezygnować z gry, a powodem jest kontuzja nadgarstka, której tenisistka doznała w Montrealu.

Iga Świątek była pod wrażeniem Ariany Grande! "Mam do niej naprawdę ogromny szacunek"

Nie jest tajemnicą, że Świątek jest wielką fanką Taylor Swift, co podkreślała wielokrotnie, a także udowadniała to chodząc na koncerty swojej idolki. Raszynianka na jednej z konferencji została wprost zapytana o filmową adaptację musicalu "Wicked", 24-latka w wymownych słowach odniosła się do jednej z głównych bohaterek - Ariany Grande.

- Wszystko mi się podobało. Przede wszystkim, zawsze byłam Swiftie (tak mówi się o fankach Taylor Swift - przyp. red.). Więc kiedy o Taylor było głośno w 2014 roku, Ariana także odnosiła sukcesy. Zawsze je porównywałam i bardziej przypadła mi do gustu twórczość Taylor. Nie słuchałam piosenek Ariany, nie obchodziło mnie to za bardzo. Ale kiedy zobaczyłam w "Wicked", jak znakomicie sobie poradziła, jak pracowała nad swoim głosem, jak osiągała te wszystkie wysokie dźwięki, czego wcześniej nie była w stanie zrobić. Ogólnie jej występ - taniec, aktorstwo - nie wiedziałam, że jest w stanie to zrobić. Prawdopodobnie ludzie, którzy śledzą jej karierę, o tym doskonale wiedzieli, ale ja byłam w szoku. Mam do niej naprawdę ogromny szacunek - powiedziała Świątek.

Super Sport SE Google News
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS
ARIANA GRANDE
IGA ŚWIĄTEK
WTA