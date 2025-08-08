Iga Świątek przeżywa bardzo trudne chwile. Tenisistka poinformowała fanów na Instagramie, że jej ukochana kotka Grappa odeszła. "Mam nadzieję, że daliśmy Ci najlepszy możliwy dom, jaki może mieć kot. Jestem wdzięczna, że dałaś nam 17 lat bezwarunkowej miłości" - napisała mistrzyni Wimbledonu, dzieląc się z kibicami poruszającymi zdjęciami z pupilką.

Iga Świątek o ukochanej Grappie: Mój kot ucieka ode mnie!

Iga Świątek opłakuje śmierć kotki Grappy

Iga Świątek była bardzo przywiązana do kotki Grappy. Kiedy sprawiła sensację, wygrywając Roland Garros 2020, rozbawiła tenisowy świat, słowami: "Mam nadzieję, że mój kot mnie oglądał". Potem często wspominała w żartach o ukochanej pupilce, którą znała od 7. roku życia.

- Lubię przebywać w towarzystwie mojej kotki, sprawia mi to wielką frajdę, ale problem w tym, że jej nie sprawia frajdy przebywanie ze mną. Zazwyczaj ucieka ode mnie - śmiała się Iga w 2021 r. w rozmowie z dziennikarzami. - Koty wybierają sobie jedną osobę i w tym przypadku jest nią moja siostra Agata.

Po spektakularnym triumfie w WTA Finals 2023 w Cancun, kiedy odzyskała tron liderki rankingu, wzruszająco opowiadała o chwilach rozłąki z Grappą. - Kiedy byłam razem z moim tatą w Cancun, została w domu sama, bez nas. To znaczy nie do końca sama, bo ktoś musiał ją karmić, ale nie było nas i czuła się tym przytłoczona. Każdego dnia chowała się w ręcznikach, bo chciała być sama. Było jej smutno, że nas nie ma i mało jadła. Dlatego martwiliśmy się o nią, ale po około dwóch tygodniach już się przyzwyczaiła. Teraz już zachowuje się normalnie i myślę, że jest szczęśliwa. Nawet się uśmiecha - opowiadała Iga Świątek na Instagramie, pieszcząc na nagraniu wideo wyraźnie zadowoloną kotkę Grappę.

Kotka Igi Świątek przeżywała dramat! Tenisistka zamartwiała się o Grappę

Teraz tenisistka opłakuje śmierć ukochanego zwierzęcia, a to zawsze jest bardzo trudny moment. Możemy się tylko domyślać, co w takich chwilach przeżywa tak wrażliwa osoba jak Iga Świątek, która już w sobotę o godzinie 17 polskiego czasu ma wyjść na kort i meczem z Rosjanką Anastazją Potapową rozpocząć walkę w turnieju WTA w Cincinnati.

