Iga Świątek spotka się z nią tuż po finale Wimbledonu. Co od niej dostanie? Zależy od wyniku

Kate, jako patronka prestiżowego All England Lawn Tennis and Croquet Club, od lat związana jest z Wimbledonem, jednak jej obecność w tegorocznej edycji do ostatnich chwil pozostawała niepewna z uwagi na walkę z chorobą nowotworową.

Księżna stopniowo wraca jednak do pełnienia obowiązków publicznych – kilka dni temu wzięła udział w oficjalnym bankiecie z okazji wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Na londyńskich kortach szykuje się historyczne starcie. Rozstawiona z numerem ósmym Iga Świątek ma szansę zdobyć swój szósty tytuł wielkoszlemowy, ale byłby to jej pierwszy triumf na Wimbledonie – turnieju, który do tej pory pozostawał poza jej listą sukcesów. Z kolei dla rozstawionej z numerem 13 Amandy Anisimovej będzie to debiut w finale turnieju tej rangi.

Zwyciężczyni dostanie od księżnej Walii legendarny złoty puchar, przegrana finału zaś pamiątkową paterę...

i Autor: AKPA