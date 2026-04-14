Iga Świątek zachwyciła na imprezie w Stuttgarcie. Zjawiskowa kreacja [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-04-14 8:31

Iga Świątek przed pierwszym meczem w Stuttgarcie wzięła udział w tradycyjnej imprezie zawodniczek. Polska gwiazda postawiła na czarną kreację z prześwitami i elegancką torebką. Do tego sportowe obuwie. Zobaczcie zdjęcia.

Iga Świątek na Players Party w Stuttgarcie i na innych turniejowych imprezach
Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Stuttgarcie zagra z Niemką Laurą Siegemund. Zanim zacznie rywalizację na niemieckiej mączce, wzięła udział w tradycyjnej Players Party czyli imprezie zawodniczek przed początkiem zmagań na korcie. Polska gwiazda postawiła na czarną kreację z bluzką z prześwitami. Do tego założyła długą czarną suknię z rozcięciem. Całość uzupełniała elegancka torebka. Podobną kreacją Iga Świątek błysnęła pod koniec poprzedniego roku na imprezie zawodniczek przed turniejem pokazowym w chińskim Shenzhen. Wtedy do bluzki z prześwitami założyła jednak czarne spodnie. Zdjęcia Igi Świątek z imprezy zawodniczek w Stuttgarcie i innych turniejowych imprez w poniższej galerii.

Iga Świątek o pracy z Francisco Roigiem i treningach z Rafą Nadalem. Zaskakujące kulisy

Iga Świątek w Stuttgarcie zaczyna serię występów na mączce czyli jej ulubionej nawierzchni. Za Polką czas intensywnych treningów na Majorce pod okiem nowego szkoleniowca Francisco Roiga. Kibice czekają na efekty. 

- Jestem naprawdę szczęśliwa, że zaczynam współpracę z Francisem. Szukałam kogoś z dobrym okiem do spraw technicznych, ale też osoby na tyle doświadczonej, żeby pomóc mi w różnych sytuacjach. Czuję, że Francisco prawdopodobnie przeszedł na tourze już wszystko. Na razie idzie naprawdę świetnie. To dopiero początek. Jeszcze się poznajemy - powiedziała Iga Świątek w czasie konferencji prasowej w Stuttgarcie. - Czuję, że patrzymy na rzeczy podobnie. On bardzo szybko wyłapuje rzeczy, które robię źle, dzięki czemu mogę je od razu poprawiać, zamiast tkwić w złych schematach. Na razie na treningach widziałam sporo pozytywnych zmian - dodała.

Mączka w Stuttgarcie jest specyficzna, a halowe warunki też mocno różnią się do tych w największych turniejach na kortach ziemnych. - Nawierzchnia tutaj jest dość szybka, szybsza niż typowa mączka. To właściwie coś pomiędzy kortami twardymi a ziemią - mówiła Iga. - Trzeba przyzwyczaić się do nowego poruszania się, bo jest ślisko, ale w poprzednich latach czułam się tam dobrze.

Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Stuttgart?

Mecz Iga Świątek - Laura Siegemund w Stuttgarcie w 2. rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie zostanie rozegrany w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu przed Australian Open
