O takie Porsche powalczy Iga Świątek! Cena i parametry szokują, ale rakieta!

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie do wygrania jest nowy model Porsche.

Polka triumfowała w tym turnieju w latach 2022 i 2023 i jeździła po finale niemieckim autem po korcie.

Iga Świątek po intensywnych treningach w Akademii Rafaela Nadala na Majorce wraca do rywalizacji w cyklu WTA. Tenisistka z Raszyna jest już w Stuttgarcie, gdzie powalczy w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche.

Tradycji stanie się zadość. Triumfatorka turnieju w Stuttgarcie znów dostanie na korcie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł. Niesamowite niemieckie auto rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 3,7 sek. Jego prędkość maksymalna to 308 km/h.

"Każdy, kto marzy o Porsche, zazwyczaj ma w głowie pewien obraz: od 60 lat model 911 jest ucieleśnieniem ekscytującego, mocnego samochodu sportowego, którego można używać na co dzień. Usiądź za kierownicą nowego 911 Carrera S Cabriolet i stań się częścią wyjątkowej społeczności" - czytamy na stronie niemieckiego koncernu.

Prawda jest jednak taka, że mistrzynie turnieju w Stuttgarcie otrzymują potem zupełnie inne auto niż to, z którym pozują na korcie w czasie ceremonii wręczenia nagród. Wybierają kolor i wersję samochodu, który później dostarcza im niemiecki koncern. Tak było w poprzednich latach, również wtedy gdy po triumfach w latach 2022 i 2023 niemieckie auto dostała Iga Świątek.

GALERIA: Iga Świątek walczy o Porsche 911 Carrera S Cabriolet

22