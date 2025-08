Jan Tomaszewski o Powstaniu Warszawskim. Poruszające, piękne słowa legendarnego polskiego bramkarza

Jan Tomaszewski o Powstaniu Warszawskim. „To było polskie powstanie”

Jan Tomaszewski wielokrotnie wypowiada się nie tylko na tematy sportowe, ale także społeczne. 1 sierpnia odbył się specjalny program „Futbologii Przemka Ofiary”. To data wyjątkowa dla historii naszego kraju. W 1944 roku właśnie tego dnia o 17:00 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, wielki zryw w stolicy. Na celu miał wydostanie się z niemieckiej okupacji.

Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” nie ukrywał podziwu dla młodych ludzi, którzy chcieli walczyć o wolną Polskę.

- To był zryw młodzieży. Niezależnie, jak na to patrzymy, warszawiacy pokazali, że bez względu na przewagę siły Niemców, potrafili wywołać powstanie. To było polskie powstanie! Cała Polska stała za tymi młodymi chłopcami, którzy walcząc o wolność wielokrotnie tracili to, co najcenniejsze – życie – mówił wyraźnie poruszony.

Jan Tomaszewski nie ukrywa, że ma nadzieję, że w „godzinę W”, czyli o 17:00 cała Polska zatrzyma się na chwilę, by upamiętnić wspaniałych bohaterów naszego kraju.

- Ta rocznica będzie upamiętniana do końca świata i o jeden dzień dłużej. Mam nadzieję, że o 17:00 cała Polska przerwie pracę i odda hołd obrońcom ojczyzny, którzy chcieli się wyzwolić sami, a nie czekając na „przyjaciół” - dodał.

Najważniejsze informacje o Powstaniu Warszawskim

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Trwało 63 dni i miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Walki prowadzone przez żołnierzy Armii Krajowej przeciwko przeważającym siłom niemieckim zakończyły się 2 października kapitulacją. W wyniku walk i masowych zbrodni popełnianych przez Niemców zginęło ok. 18 tys. powstańców i nawet 180 tys. cywilów.

Po upadku powstania Warszawa została niemal doszczętnie zburzona. Powstanie Warszawskie pozostaje symbolem heroizmu, walki o wolność i poświęcenia całego pokolenia Polaków.