Julia Szeremeta przekazała to na licytację WOŚP. Końcowa cena robi wrażenie! WOW!

WOŚP wsparty przez Szeremetę. To przekazała na aukcję

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku jednoczy Polaków, a środowisko sportowe tradycyjnie gra w pierwszej lidze darczyńców. Nie inaczej było w przypadku Julii Szeremety. Utalentowana pięściarka postanowiła przekazać na licytację coś znacznie cenniejszego niż gadżet z autografem – swój czas i wiedzę.

Przedmiotem aukcji, która odbyła się rok temu, był voucher na wspólny trening z Julią Szeremetą. Inicjatywa została zrealizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 77 na warszawskich Młocinach.

Prawie 3000 złotych za wspólny trening z Szeremetą

Możliwość stanięcia oko w oko z wicemistrzynią olimpijską i podpatrzenia jej techniki na żywo cieszyła się sporym zainteresowaniem. Ostatecznie zwycięzca licytacji musiał zapłacić za tę przyjemność 2950 złotych. Cała ta kwota zasiliła konto Fundacji WOŚP, wspierając cel zbiórki.

Dla fana boksu była to niepowtarzalna okazja, by sprawdzić się pod okiem jednej z najlepszych zawodniczek w kraju, a dla samej Julii – dowód na to, że jej sukcesy sportowe mogą przekuwać się na realną pomoc innym.