Julia Szeremeta przekazała to na licytację WOŚP. Końcowa cena robi wrażenie! WOW!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-15 14:49

Julia Szeremeta to nie tylko twarda wojowniczka w ringu, ale także osoba o wielkim sercu. Choć fani kojarzą ją głównie z sukcesami sportowymi i medalami, pięściarka chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Przypomnijmy wyjątkową aukcję sprzed roku, w której można było wylicytować pot wylany na sali treningowej wspólnie z wicemistrzynią olimpijską.

Julia Szeremeta

i

Autor: Paweł Kibitlewski Julia Szeremeta
  • Julia Szeremeta w zeszłym roku wsparła WOŚP
  • Polska medalistka olimpijska wystawiła na aukcję wspólny trening
  • Cała kwota trafiła dla potrzebujących wspieranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

WOŚP wsparty przez Szeremetę. To przekazała na aukcję

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku jednoczy Polaków, a środowisko sportowe tradycyjnie gra w pierwszej lidze darczyńców. Nie inaczej było w przypadku Julii Szeremety. Utalentowana pięściarka postanowiła przekazać na licytację coś znacznie cenniejszego niż gadżet z autografem – swój czas i wiedzę.

Przedmiotem aukcji, która odbyła się rok temu, był voucher na wspólny trening z Julią Szeremetą. Inicjatywa została zrealizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 77 na warszawskich Młocinach.

Julia Szeremeta
13 zdjęć

Prawie 3000 złotych za wspólny trening z Szeremetą

Możliwość stanięcia oko w oko z wicemistrzynią olimpijską i podpatrzenia jej techniki na żywo cieszyła się sporym zainteresowaniem. Ostatecznie zwycięzca licytacji musiał zapłacić za tę przyjemność 2950 złotych. Cała ta kwota zasiliła konto Fundacji WOŚP, wspierając cel zbiórki.

Dla fana boksu była to niepowtarzalna okazja, by sprawdzić się pod okiem jednej z najlepszych zawodniczek w kraju, a dla samej Julii – dowód na to, że jej sukcesy sportowe mogą przekuwać się na realną pomoc innym.

QUIZ: Wpierasz WOŚP? Pokaż, jak dobrze znasz Orkiestrę!
Pytanie 1 z 14
W którym roku została założona Fundacja WOŚP?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOŚP
Julia Szeremeta