Julia Szeremeta w zupełnie nowym wydaniu! Tego się nie spodziewaliśmy

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Materiały prasowe
2025-09-23 16:11

Po niedawnym finale mistrzostw świata w boksie, Julia Szeremeta zaprezentuje się kibicom w zupełnie innej roli. Już dzisiaj (23 września) wicemistrzyni olimpijska z Paryża będzie gościem specjalnym w programie "Ninja vs Ninja"! Szeremeta na własne oczy zobaczy zmagania na słynnym torze "Ninja Warrior".

Julia Szeremeta w Ninja vs Ninja

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe Julia Szeremeta w "Ninja vs Ninja"

Julia Szeremeta – pięściarka, która w 2024 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w kategorii do 57 kg, wcześniej została młodzieżową mistrzynią Europy oraz mistrzynią Polski, a nieco ponad tydzień temu została wicemistrzynią świata World Boxing, choć od ćwierćfinału musiała boksować z kontuzją ręki. Zaczynała od karate, później całkowicie poświęciła się boksowi. Dziś należy do ścisłej czołówki europejskiej i światowej, a jej atuty to dynamika, szybkość i waleczny charakter. Teraz z bliska przyjrzy się tym cechom u uczestników programu "Ninja vs Ninja".

Julia Szeremeta pierwszy raz o kontuzji! Przeżyła horror na mistrzostwach świata, ból ją rozrywał

Co wiesz o Julii Szeremecie?
Pytanie 1 z 10
Zaczniemy "od początku". Gdzie urodziła się Julia Szeremeta?

Julia Szeremeta gościem specjalnym "Ninja vs Ninja"

W studiu Szeremeta będzie wspierać zawodników swoją energią i doświadczeniem, a także komentować ich przejścia. Dołączy do Jerzego Mielewskiego i Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego – głosów programu obecnych od pierwszej edycji „Ninja Warrior Polska”, którzy jak nikt inny potrafią oddać emocje toru.

Odcinek z udziałem wicemistrzyni olimpijskiej wyróżni się przewagą kobiet na starcie. Wśród nich zobaczymy Natalię Cichą – trenerkę z Płocka, która w 7. i 10. edycji programu dotarła do półfinałów i konsekwentnie rozwija swoją formę w sportach przeszkodowych. Jej celem jest zdobycie tytułu Last Woman Standing.

Tylko u nas! Produkcja "Ninja vs Ninja" wyjaśnia, jak doszło do wypadku na planie! Gwiazdor show ma złamany kręgosłup

Międzynarodowego charakteru doda udział reprezentantki Wielkiej Brytanii – Mili Stanzani. 26-letnia zawodniczka z Trowbridge to pasjonatka ninja i kalisteniki, zwyciężczyni OCR100 British Champions i OCR100 Etruscan Castle. Dwa lata temu przeszła poważną kontuzję barku, ale wróciła silniejsza i dziś walczy o kolejne sukcesy. Jej motto: „Chcę po prostu żyć pełnią życia” świetnie oddaje energię, z jaką podchodzi do rywalizacji.

Na torze pojawią się także przedstawiciele MMA – Damian Rzepecki i Erwin Burzyński, którzy zmierzą się na równoległych trasach, dodając widowisku jeszcze większej dynamiki. „Ninja vs Ninja” – odcinek 4, we wtorek (23 września), o godz. 20:30 w Polsacie.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NINJA WARRIOR POLSKA
Julia Szeremeta
POLSAT