Już wtedy Iga Świątek miała te cechy! Ikoniczny wywiad królowej Wimbledonu sprzed lat to prawdziwy hit

Turniej na kortach Wimbledonu 2025 przeszedł do historii. Wielkimi triumfatorami tegorocznych rozgrywek byli Iga Świątek i Jannik Sinner. Zwycięzcy na słynnej Kolacji Mistrzów zatańczyli do piosenki "Feel it Still". Wszyscy fani raszynianki mogą skakać z radości, ponieważ w ostatnich miesiącach jej forma pozostawiała dużo do życzenia i nikt nie spodziewał się, że właśnie na kortach trawiastych to się zmieni. "Polsat Sport" udostępnił ikoniczny wywiad Świątek sprzed... 10 lat! Prawdziwy hit!

i Autor: Instagram/iga.swiatek