Kamil Majchrzak i jego żona Marta. Wspierała go, gdy przeżywał koszmar! ZDJĘCIA

Kamil Majchrzak walczy w US Open i jest już w 3. rundzie. - Mam nadzieję, że najlepszy tenis jeszcze przede mną - powtarza tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, za którym koszmar dyskwalifikacji. W grudniu 2022 r. Kamil Majchrzak otrzymał wiadomość, że w jego organizmie wykryto śladowe ilości dopingu. Po siedmiu miesiącach walki udowodnił, że zakazana substancja była w skażonym izotoniku, a jego dyskwalifikację skrócono do 13 miesięcy. Po powrocie na kort nie miał żadnego rankingu, więc musiał grać w małych turniejach ITF w Rwandzie, Uzbekistanie czy Tunezji, ciułając punkty.

Kamil Majchrzak i jego żona. Kim jest Marta Majchrzak?

W tej trudnej drodze towarzyszyła mu żona Marta, fizjoterapeutka. Pobrali się w listopadzie 2022 r., krótko przed koszmarem dyskwalifikacji. "Dzięki Tobie moje życie jest pełne! Każdego dnia kocham cię coraz bardziej" - wyznał miłość ukochanej Kamil na Instagramie.

Kamil Majchrzak wziął ŚLUB z piękną Martą! Ale to było wesele!

Marta Majchrzak towarzyszyła mężowy w Londynie, gdy walczył na kortach Wimbledonu. - Jestem w szoku, ze tak dobrze sobie poradził z tą sytuacją z zawieszeniem. Na pewno go to wzmocniło, wrócił silniejszy. Wzmocniło to również nas. Fajnie dopełniamy się z Kamilem, bo jestem fizjoterapeutką, więc cieszę się, że mogę mu trochę pomóc na turniejach. Głównie to jednak jego zasługa - przyznała w rozmowie z Polsatem Sport.

Kamil Majchrzak często powtarzał, że ciężki okres kariery udało mu się przetrwać dzięki ludziom, którzy z nim wtedy byli. Największy wkład miała żona Marta. - Jestem jej wdzięczny za wszystko. Była dla mnie największym oparciem. Wiem, jak dużo ją kosztowało, żeby być silną dla mnie. Z jednej strony chciałbym kiedyś być dla niej tak silny, jak ona dla mnie, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli - powiedział.

