Kamil Majchrzak i jego żona Marta. Wspierała go, gdy przeżywał koszmar! ZDJĘCIA

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-08-30 9:52

Kamil Majchrzak wydostał się z piekła i zachwyca w na tenisowych kortach! Jeszcze rok temu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego mozolnie zbierał punkty w egzotycznych turniejach ITF, odbudowując ranking po dyskwalifikacji za doping. Teraz po świetnym występie w Wimbledonie walczy w US Open. Wspiera go jego żona Marta, która towarzyszy mu w czasie tej pełnej zakrętów tenisowej drogi.

Kamil Majchrzak walczy w US Open i jest już w 3. rundzie. - Mam nadzieję, że najlepszy tenis jeszcze przede mną - powtarza tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, za którym koszmar dyskwalifikacji. W grudniu 2022 r. Kamil Majchrzak otrzymał wiadomość, że w jego organizmie wykryto śladowe ilości dopingu. Po siedmiu miesiącach walki udowodnił, że zakazana substancja była w skażonym izotoniku, a jego dyskwalifikację skrócono do 13 miesięcy. Po powrocie na kort nie miał żadnego rankingu, więc musiał grać w małych turniejach ITF w Rwandzie, Uzbekistanie czy Tunezji, ciułając punkty.

Kamil Majchrzak i jego żona. Kim jest Marta Majchrzak?

W tej trudnej drodze towarzyszyła mu żona Marta, fizjoterapeutka. Pobrali się w listopadzie 2022 r., krótko przed koszmarem dyskwalifikacji. "Dzięki Tobie moje życie jest pełne! Każdego dnia kocham cię coraz bardziej" - wyznał miłość ukochanej Kamil na Instagramie.

Kamil Majchrzak wziął ŚLUB z piękną Martą! Ale to było wesele!

Kamil Majchrzak z narzeczoną Martą
20 zdjęć

Marta Majchrzak towarzyszyła mężowy w Londynie, gdy walczył na kortach Wimbledonu. - Jestem w szoku, ze tak dobrze sobie poradził z tą sytuacją z zawieszeniem. Na pewno go to wzmocniło, wrócił silniejszy. Wzmocniło to również nas. Fajnie dopełniamy się z Kamilem, bo jestem fizjoterapeutką, więc cieszę się, że mogę mu trochę pomóc na turniejach. Głównie to jednak jego zasługa - przyznała w rozmowie z Polsatem Sport.

Kamil Majchrzak często powtarzał, że ciężki okres kariery udało mu się przetrwać dzięki ludziom, którzy z nim wtedy byli. Największy wkład miała żona Marta. - Jestem jej wdzięczny za wszystko. Była dla mnie największym oparciem. Wiem, jak dużo ją kosztowało, żeby być silną dla mnie. Z jednej strony chciałbym kiedyś być dla niej tak silny, jak ona dla mnie, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli - powiedział.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Iga Świątek walczy w US Open
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAMIL MAJCHRZAK
US OPEN