Kamil Stoch wykształcenie ma nie od parady! Wielu sportowców może mu pozazdrościć

Kamil Stoch zakończy swoją karierę w skokach narciarskich na sezonie 2025/26. Obok Adama Małysza jest on najlepszym polskim skoczkiem w historii i ma nadzieję, że mimo kilku nieudanych lat, jest w stanie znów wywalczyć medal igrzysk olimpijskich, które w 2026 roku odbędą się Mediolanie i Cortinie. Pierwsze występy w Pucharze Świata, w porównaniu do poprzednich paru lat, są obiecujące – Stoch jest najlepszym z Polaków i zajmuje obecnie 12. miejsce w klasyfikacji generalnej tego prestiżowego cyklu. To dobry prognostyk na kolejne starty no i oczywiście przed wspomnianymi igrzyskami.

Teraz fani żyją tym, jak zaprezentuje się Stoch oraz jego koledzy w kolejnych konkursach, ale już niedługo pojawią się pytania „co dalej?”. Wiadomo przecież, że za kilka miesięcy Kamil Stoch nie będzie musiał już myśleć o kolejnych treningach i przygotowaniach do nowego sezonu. Będzie mógł odpocząć lub poświęcić się innej pasji. Niewykluczone, że znajdzie sobie jeszcze jakieś inne zajęcie zawodowe, bo niejednokrotnie tacy profesjonaliści po prostu nie potrafią nagle usiąść i „nic nie robić”.

Na pewno Kamil Stoch będzie miał wiele dróg do wyboru, a dzięki decyzjom podjętym za młodu, tych ścieżek ma więcej. Chodzi oczywiście o wyższe wykształcenie, które uzyskał jeszcze w latach startów na najwyższym poziomie w Pucharze Świata. Stoch po ukończeniu szkoły średniej postanowił pójść na studia i wybrał Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Tam też uzyskał tytuł magistra! Znany jest nawet tytuł jego pracy: „Obciążenia treningowe stosowane w szkoleniu skoczków narciarskich prezentujących wysoki poziom sportowy na wybranym przykładzie”. Czy wspomniane wykształcenie przyda się Stochowi po karierze? O tym przekonamy się już za jakiś czas.

