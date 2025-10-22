Kamil Stoch z żoną na słynnej gali! Ten szczegół u Ewy Bilan-Stoch od razu rzuca się w oczy

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-22 11:07

Przed Kamilem Stochem finałowe zawody Letniego Grand Prix 2025, a już za miesiąc utytułowany skoczek rozpocznie ostatni sezon Pucharu Świata w karierze. Zanim jednak uda się do Klingenthal, po powrocie z Hinzenbach znalazł czas, aby pojawić się w Warszawie na gali finałowej tegorocznego Konkursu Chopinowskiego! W garniturze i z żoną u boku - Ewa Bilan-Stoch postawiła między innymi na efektowny dodatek do kreacji.

Kamil Stoch w niedzielę (19 października) oddał ostatni w karierze skok na nielubianej skoczni HS90 w Hinzenbach. Trzykrotny mistrz olimpijski i 39-krotny zwycięzca zawodów Pucharu Świata skończy karierę bez choćby podium na tym obiekcie wykorzystywanym tylko w ramach Letniego Grand Prix! Z Austrii wraca jednak zadowolony - w sobotnim konkursie uzyskał swój życiowy wynik w Hinzenbach, zajmując 4. miejsce, a w niedzielę pożegnał się z niewdzięczną skocznią piękną próbą za rozmiar skoczni (93 m) i ponownie wskoczył do czołowej "10". Niesiony pozytywną energią po powrocie do Polski wraz z żoną Ewą pojawił się we wtorek na gali finałowej XIX Konkursu Chopinowskiego. Zobaczcie zdjęcia Stochów.

Rośnie następca Stocha i Kubackiego! Wielki sukces 18-letniego polskiego skoczka przed Pucharem Świata

Kamil Stoch i Ewa Bilan-Stoch znaleźli się wśród wielu gwiazd na słynnej gali w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Widok wybitnego skoczka w garniturze nie należy do tych codziennych, ale małżonkowie tryskali dobrym humorem. Uśmiech właściwie nie schodził im z twarzy! Żona 38-latka postawiła na prostą biało-beżową sukienkę z niebieskim akcentem i klasyczną czarną marynarkę, a kreację dopełniła efektownymi białymi koralami dopasowanymi do jasnej torebki. Ten dodatek na jej szyi właściwie od razu rzucał się w oczy.

W finale XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wzięło udział 11 uczestników. W tym gronie był jeden Polak - Piotr Alexewicz, który został wyróżniony V nagrodą. Zwycięzcą został z kolei Amerykanin Eric Lu, drugie miejsce zajął Kanadyjczyk Kevin Chen, a trzecie Chinka Wang Zitong. Przypomnijmy, że Konkurs Chopinowski to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów fortepianowych na świecie, odbywający się co 5 lat.

