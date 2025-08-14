Szpilka od lat wyraża siebie nie tylko na ringu czy w klatce, ale i na skórze. Jego ciało to swoista kronika życia – pełna symboli, wspomnień i motywów, które mają dla niego osobiste znaczenie. Dla "Szpili" tatuaże to niej edynie ozdoba, lecz forma sztuki i sposób na opowiedzenie historii o własnych przeżyciach, walce oraz wartościach.

Podobną pasję dzieli jego partnerka, Kamila Wybrańczyk. Silna, niezależna i odważna, również traktuje tatuaże jako element swojej tożsamości. Jej projekty często nawiązują do bliskich jej osób i ważnych etapów w życiu, a każdy nowy wzór to świadoma decyzja i symbol, który zostaje z nią na zawsze.

Wspólnie tworzą parę, która swoją miłość do tatuaży traktuje niemal jak wspólny język. Często odwiedzają studia tatuażu, planując kolejne projekty i wymieniając się pomysłami. Ich ciała stają się mapą osobistych przeżyć – zarówno indywidualnych, jak i tych dzielonych razem. Dla fanów to dowód, że tatuaż może być czymś więcej niż modą. W przypadku Szpilki i Wybrańczyk to zapis uczuć, doświadczeń i wspomnień, które chcą zatrzymać na zawsze. Ich tusz nie jest tylko na skórze – jest w ich historii, relacji i codziennym życiu, stanowiąc trwały symbol pasji i autentyczności.

W czwartek Wybrańczyk pochwaliła się na Instagramie kolejnymi dziełami na swoim ciele. A jeden z nich zaprezentowała w niezwykle odważny sposób - topless, zasłaniając piersi swoimi rękoma.

