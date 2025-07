Kibice nie mogli uwierzyć, gdy zobaczyli Bartosza Kurka. Siatkarz ze śmiechem o wszystkim opowiedział

Kurek wybrał się na słynny festiwal. Pochwalił się przed kibicami

Bartosz Kurek to jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii siatkówki. Na swoim koncie ma złote medale Ligi Narodów, mistrzostw świata i mistrzostw Europy oraz oczywiście srebro igrzysk olimpijskich. Choć sezon reprezentacyjny zaczął się już na dobre, a polska kadra rozegrała już kilka spotkań Ligi Narodów, to póki co fani nie mieli okazji zobaczyć Bartosza Kurka w akcji. Po pierwsze, Nikola Grbić dał na początku pokazać się młodszym i mniej doświadczonym reprezentacyjnie zawodnikom, a do tego niedawno gruchnęła wieść, że Bartosz Kurek jest kontuzjowany. Nie jest jednak to na tyle poważny uraz, by siatkarz nie mógł brać udziału w normalnym, codziennym życiu.

Problemy Bartosza Kurka. Nikola Grbić przemówił bez ogródek. Trzeba grać na zwłokę

Przekonaliśmy się o tym, śledząc profil Bartosza Kurka na Instagramie. Pochwalił się on tam faktem, że wraz z żoną Anną Kurek wybrał się na Open'er Festival w Gdyni. W krótkim wpisie poinformował, że jest to jego pierwszy raz na tej imprezie oraz podzielił się refleksją, że najlepszym, co jest na tym festiwalu, to... inne osoby. – First time Opener-goer. Najlepsze w tym festiwalu? Ludzie – napisał Bartosz Kurek. Przy okazji zdradził też, że wiele osób... nie wierzyło, że spotkało słynnego siatkarza.

Szokujące wieści w sprawie Bartosza Kurka! Siatkarz był gotowy zakończyć karierę. Anna Kurek wskazała powód

– Dzięki za każdą zbitą piątkę i każde „ej, to Ty?” – napisał Bartosz Kurek w dalszej części posta, co jasno pokazuje, że choć cieszył się rozpoznawalnością i kibice chętnie się z nim witali, to z drugiej strony część nie była pewna, czy na pewno spotkała faktycznie gwiazdę polskiego sportu. Zdjęciami z Open'er Festivalu podzieliła się również Anna Kurek na swoim profilu. – Halo, nie mogę gadać, na Openerze jestem – żartobliwe skomentowała żona Bartosza Kurka, nawiązując do słynnego żartu.