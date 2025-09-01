Kolejne obrzydliwe zachowanie Luisa Suareza. Znów przekroczył granicę

Suarez znów przekroczył granicę. Atak na członka sztabu rywali

Luis Suarez jest u schyłku swojej niezwykle bogatej kariery. Urugwajczyk już jako 19-latek przeniósł się do Europy – trafił z Nacionalu do Groningen, gdzie spędził ledwie rok, po czym wykupił go Ajax za 7,5 mln euro (a było to 2007 roku, więc te 7,5 mln to zdecydowanie więcej, niż obecnie). Po 3,5 roku Suarez przeniósł się za 26,5 mln euro do Liverpoolu, a po kolejnych trzech latach trafił za ponad 80 mln do Barcelony. To właśnie w Liverpoolu i Barcelonie Suarez wszedł na swój najwyższy poziom i zachwycał kibiców na całym świecie. W swoim dorobku Luis Suarez ma m.in. 5 mistrzostw Hiszpanii i zdobycie Ligi Mistrzów z Barceloną. Do tego przez lata był wielką gwiazdą swojej reprezentacji, gdzie rozegrał 143 mecze, strzelając 69 goli i zdobył Copa America. Ale jego kariera była naznaczona również ogromnymi kontrowersjami i skandalami.

Chodzi oczywiście o to, co Suarez potrafił zrobić na boisku, gdy puszczały mu nerwy. Za czasów gry w Ajaxie ugryzł na boisku zawodnika PSV Eindhoven, Otmana Bakkala. Kolejny taki „epizod” przydarzył mu się w Liverpoolu, gdy w meczu z Chelsea ugryzł Branislava Ivanovicia. Po raz trzeci zrobił to w meczu reprezentacyjnym, gdy ugryzł Giorgio Chielliniego w starciu przeciwko Włochom. Każde z tych ugryzień kończyło się zawieszeniem, ale jak widać po osiągnięciach Urugwajczyka, nie przeszkodziło mu to wejść na najwyższy światowy poziom. Warto zauważyć, że ostatnie z ugryzień miało miejsce już dawno temu, bo w 2014 roku. Niestety, 38-latek postanowił o sobie przypomnieć w nieprzyjemny sposób.

Obecnie Luis Suarez, mimo problemów ze zdrowiem, występuje w Interze Miami u boku m.in. Leo Messiego. Zespół byłych kolegów z Barcelony przegrał w finale Leagues Cup 0:3 z Seattle Sounders. Po meczu doszło do przepychanek między zawodnikami obu drużyn oraz ich sztabami. Jak się okazało, podczas starcia Suarez... opluł jednego z członków sztabu rywali. Cała sytuacja spotkała się z ostrą reakcją kibiców, którzy szybko zaczęli wypominać Suarezowi, że to nie pierwsze jego haniebne zachowanie. Inni domagają się wyrzucenia go z Interu Miami. Zdarzenie z udziałem Suareza możecie zobaczyć poniżej.

Another angle of Luis Suárez spitting on a member of the Seattle staff after losing in the Leagues Cup😣(via nickrgray18/x) pic.twitter.com/H8vTbJGSPo— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025