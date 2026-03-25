Krzysztof „Diablo” Włodarczyk szczerze o utracie prawa jazdy! Ta historia przerazi niejednego kibica, szok

Krzysztof Włodarczyk o utracie prawa jazdy. Opowiedział szokującą historię

Szczerość do bólu! Krzysztof Włodarczyk, znany kibicom jako „Diablo”, wrócił wspomnieniami do swoich problemów z prawem jazdy. W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w RMF FM nie próbował niczego ukrywać i otwarcie przyznał, że wielokrotnie tracił uprawnienia.

- Jeździłem trzy lata bez prawa jazdy, potem zrobiłem prawo jazdy w wieku 19 lat, jeśli się nie mylę. Potem jeździłem, jeździłem i straciłem prawo jazdy, oczywiście, za punkty. Potem znów zrobiłem i straciłem. Potem zrobiłem i znów straciłem - powiedział bez ogródek.

Te słowa mówią same za siebie. Włodarczyk przyznał, że nie zawsze podejmował właściwe decyzje. Dziś patrzy na to z dystansem, ale nie ukrywa, że były momenty, w których zabrakło rozwagi. - Są takie sytuacje nieraz w życiu, że człowiek nie pomyśli, tak jak powinien pomyśleć i to się robi, dzieje - dodał.

40

Diablo: Każdego dnia popełniasz coś głupiego, idiotycznego

Jednocześnie „Diablo” jasno zaznaczył, że to dla niego zamknięty rozdział i nie chce do niego wracać.

- Ale wiesz co, to było, minęło, prosiłbym cię, jeśli moglibyśmy nie mówić o tym. Bo to jest to wiercenie non-stop, (...) bo każdego dnia popełniasz coś głupiego, idiotycznego, mniej lub bardziej znaczącego”.

Dziś Krzysztof Włodarczyk skupia się na sporcie i życiu poza ringiem. Jednak jego szczere wyznanie pokazuje jedno – nawet mistrzowie mają na koncie błędy, o których nie zawsze chcą pamiętać.