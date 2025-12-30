Krzysztof Ratajski napisał historię polskiego sportu! Teraz zagra z absolutną gwiazdą

To największy sukces w historii polskiego darta! Krzysztof Ratajski pokonał Luke'a Woodhouse'a i awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata. Polak w rywalizacji o półfinał zmierzy się z Lukiem Littlerem, młodocianym obrońcą tytułu zdobytego przed rokiem.

Kilkanaście tysięcy widzów w Alexandra Palace obejrzało triumf Polaka nad Anglikiem 4-2 w setach. Każdą partię "Polski Orzeł" (bo taki ma pseudonim Ratajski, białego orła ma zresztą na koszulce) zdobył po trudnej walce, utrzymując nerwy na wodzy przy tarczy dużo lepiej od rywala. A to Woodhouse przed meczem był typowany do wygranej.

Ostatnio Ratajski w londyńskiej przygodzie z mistrzostwami świata w słynnej hali Ally Pally na 3. rundzie. Az trzykrotnie. Gdy wtorkowego popołudnia musiał rzucić "podwójną szesnastkę" na awans do ćwierćfinału, zawahał się tylko raz. Najpierw nie trafił, a potem celnym rzutem zasmucił kilkanaście tysięcy Anglików.

Kiedy zagra Krzysztof Ratajski? Transmisja online

Ratajski o półfinał z Littlerem zagra wieczorem 1 stycznia. 18-latek jest zdecydowanym faworytem - nie tylko starcia z Ratajskim, ale tez całego turnieju. Transmisja w TVP Sport, aplikacji TVP Sport i na kanale TVP Sport na Youtube.

