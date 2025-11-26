Kulisy fortuny w świecie futbolu. Nowy serial odkryje tajemnice Premier League

Premier League to dziś najpotężniejsza liga świata, której każdy sezon przyciąga przed ekrany miliardy fanów. Dzięki dokumentowi „Sport vs Money with Simon Jordan” widzowie zajrzą za kulisy królowej futbolu. Materiał do tej czteroodcinkowej produkcji tworzą rozmowy Simona Jordana, najmłodszego w historii prezesa klubu Premier League, z właścicielami i prezesami drużyn, działaczami FIFA, agentami sportowymi i byłymi zawodnikami o tym, jak lokalne kluby przerodziły się w biznesy warte miliony, a ich zawodnicy stali się globalnymi markami oraz jak będzie wyglądała przyszłość Premier League. Produkcja „Sport vs Money with Simon Jordan” pojawi się 4 grudnia na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Najmłodszy prezes w historii Football League

Simon Jordan to przedsiębiorca i fan sportu, który w 2000 roku, gdy miał zaledwie 32 lata, kupił pogrążony w problemach finansowych klub Crystal Palace i stał się najmłodszym prezesem drużyny w historii Football League. Funkcję tę pełnił przez dekadę. Dziś chętnie komentuje bieżące wydarzenia sportowe, występuje m.in. w programie „White and Jordan” w talkSPORT oraz pisze felietony do „The Daily Mail”. Doskonale zna się na sporcie i biznesie i choć niektórzy mówią, że tych dwóch obszarów nie można mieszać – on zdecydowanie się z tym nie zgadza. We wkrótce dostępnej produkcji udowodni, dlaczego tak jest.

Za kulisami

Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego „Sport vs Money with Simon Jordan” przedstawia historię brytyjskiego futbolu – od kryzysu w latach 80., gdy zmagał się on z wszechobecnym chuligaństwem i złym zarządzaniem, aż po jego spektakularny rozwój. Jordan wraz z gośćmi pokazuje, jak zmiany w strukturach ligowych, prawach do transmisji i komercjalizacja doprowadziły do powstania dochodowych superklubów, na czele z Manchesterem United.

Drugi odcinek dotyczy funkcjonowania świata piłkarskiego biznesu – od kwestii finansów, przez decyzje właścicieli, aż po strategie biznesowe. Widzowie dowiedzą się, jak drużyny balansują między sportowymi ambicjami a koniecznością generowania zysków oraz jakie wyzwania stoją przed ich menedżerami i właścicielami.

Trzecia część programu pokazuje, w jaki sposób zawodnicy stają się globalnymi markami i zdobywają popularność nie tylko na boisku, ale także poza nim. Menedżerowie i eksperci opowiadają o wpływie wizerunków sportowców na biznes na przykładzie supergwiazd, takich jak Lionel Messi, David Beckham czy Cristiano Ronaldo, i na czym opierają się ich milionowe kontrakty reklamowe.

Ostatni odcinek został poświęcony rozmowom o tym, jak różne siły w świecie futbolu próbują kształtować grę tak, aby odpowiadała ich własnym interesom. Czy Premier League nadal będzie się dynamicznie rozwijać, czy w końcu nadejdzie moment, w którym bańka pęknie i rynek piłkarski stanie przed poważnym kryzysem?

Wybitni eksperci

Londyn, Miami, Turyn, Nowy Jork. Jordan odwiedza najważniejsze miejsca na mapie Premier League, jak hotel Royal Lancaster, będący miejscem narodzin Premier League, i spotyka osoby, które napędzały i kształtowały znany nam dziś futbol. Gośćmi produkcji są m.in. Arsène Wenger (FIFA), autor reformy Klubowych Mistrzostw Świata; Andrea Agnelli (były prezes Juventusu), jeden z twórców kontrowersyjnego projektu Superligi; a także David Gill (Manchester United), Daniel Levy (Tottenham Hotspur), Freddie Ljungberg (Arsenal i Seattle Sounders), Rick Parry (Premier League), Alan Sugar (Tottenham Hotspur) oraz przedstawiciele Interu Miami, MLS, NFL i wielu innych organizacji sportowych.

Wszystkie odcinki dokumentu sportowego „Sport vs Money with Simon Jordan” pojawią się na kanale Viaplay Filmy i Seriale 4 grudnia. Kanał Viaplay Filmy i Seriale jest dostępny poprzez Prime Video Channels, Megogo, Canal + oraz Play.

