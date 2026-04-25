Lewandowski już rozgrzewa USA! Piękna miss rozpala zmysły kibiców bardziej niż Robert

Vivica Lewandowski, która w 2023 roku zdobyła tytuł najpiękniejszej nastolatki stanu Illinois, nie jest spokrewniona z Robertem, ale z pewnością dzieli z nim miłość do sportu. Jej areną nie są jednak boiska piłkarskie, a tory wyścigowe serii NASCAR – niezwykle popularnej w USA. 22-latka regularnie pojawia się na zawodach jako ambasadorka znanej marki napojów energetycznych, przyciągając uwagę fotoreporterów i kibiców. Jej rosnącą popularność potwierdza profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 50 tysięcy osób.

Lewandowski coraz bliżej USA, a piękna Vivica już podbija Stany

Podczas gdy przyszłość Roberta Lewandowskiego i jego ewentualne związki z amerykańską ligą MLS pozostają w sferze spekulacji, Vivica już teraz buduje swoją pozycję w USA. Jej polsko brzmiące nazwisko z pewnością przyciąga uwagę, a uroda i charyzma sprawiają, że ma coraz większą rzeszę fanów. Tych może wkrótce przybyć - w maju 22-latka weźmie udział w konkursie Miss Illinois USA, spełniając marzenie z dzieciństwa!

Droga Vivicy do sławy nie była przypadkowa. Pasję do konkursów piękności zaszczepiła w niej matka, Mandy Lane, która w 1998 roku zdobyła tytuł Miss Illinois USA. Vivica nie tylko poszła w jej ślady, ale również studiuje komunikację na Uniwersytecie Stanowym Arizona. Łączy to z karierą w modelingu i mediach społecznościowych, stając się jedną z najgorętszych hostess w świecie NASCAR! Więcej zdjęć pięknej blondwłosej Lewandowski znajdziesz w naszej galerii.