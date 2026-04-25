Legendarny Ronaldinho i gwiazdor disco polo Skolim wystąpią na Stadionie Śląskim w Chorzowie podczas Galacticos Show.

Wydarzenie zgromadzi byłe gwiazdy futbolu, takie jak Dida, Robert Pires, czy polskie legendy, m.in. Jakub Błaszczykowski.

Skolim zaśpiewa dla Ronaldinho, a Ronaldinho pokaże piłkarską magię. Czy ten duet rozgrzeje publiczność?

Dowiedz się, co o wydarzeniu mówili Skolim i Marek Citko, i zobacz, jak przygotowywali się do tego wyjątkowego show!

Legendy futbolu zawitały na Śląsk

Ronaldinho to jeden z największych wirtuozów w historii futbolu. Przed laty zachwycał w barwach Barcelony i w reprezentacji Brazylii. To będzie dla niego drugi występ na Stadionie Śląskim. W ubiegłym roku był gwiazdą meczu Polska - Brazylia. Wtedy swoją obecnością i sztuczkami wywołał entuzjazm wśród kibiców. Teraz będzie kapitanem zespołu Samurajów, który z ławki poprowadzi Włoch Fabio Capello. Szefem Gladiatorów będzie za to słynny Francesco Totti, były reprezentant Włoch i legenda Romy. W roli szkoleniowca tej ekipy sprawdzi się Jerzy Brzęczek, były selekcjoner reprezentacji Polski.

Marek Citko: Jak gra Ronaldinho, to musisz jakoś wyglądać

Na na boisku Kotła Czarownic zobaczymy takich byłych asów futbolu jak bramkarz Dida, Robert Pires, Djibril Cisse czy Marco Materazzi. Nie zabraknie polskich legend. W Chorzowie obecni będą m.in. Radosław Majdan, Jakub Błaszczykowski, Jacek Krzynówek czy Marek Citko.

- Mam nadzieję, że forma i rośnie - przekonywał nas niedawno Citko, który przygotowywał się do tego tego przedsięwzięcia na Śląsku. - Kondycja rośnie, kilogramy spadają. To są nowe emocje, mam jakiś cel. Do tego dochodzi ranga spotkania, 55 tysięcy ludzi, transmisja w telewizji. Jak gra Ronaldinho, to musisz jakoś wyglądać, żeby chciał ci podać piłkę - przyznał z uśmiechem były kadrowicz.

Skolim zaśpiewa na Stadionie Śląskim

Popularny muzyk disco polo Konrad Skolimowski znany jako Skolim, którego piosenki biją rekordy popularności na kanale Youtube, nie ukrywa radości, że będzie miał okazję zaśpiewać dla Ronaldinho.

- Przyznam szczerze, że mega się cieszę - powiedział nam podekscytowany Skolim. - To są właśnie plusy z tego, że robię muzykę na takim poziomie i że robię największe hity w Polsce. Ten mecz jest dla mnie frajdą. To będzie super gratka dla fanów futbolu i sportu – stwierdził muzyk.

Galacticos Show

sobota, godz. 16.30, TVN

