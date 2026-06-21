Lewandowski w koszuli bez rękawów, Lewandowska w sukni za 20 tys. zł! Poszlibyście tak na wesele?

Anna i Robert Lewandowscy ponownie wywołali zainteresowanie, prezentując kontrowersyjne stylizacje na pokazie Dolce&Gabbana w Mediolanie.

Anna olśniła w luksusowej sukni za ponad 20 tysięcy złotych, podczas gdy Robert zaskoczył odważną koszulą bez rękawów.

Sprawdź, dlaczego ich wybory modowe podzieliły internautów i czy ty również poszedłbyś tak na prestiżowe wydarzenie!

Suknia Anny warta fortunę. Ta cena zwala z nóg!

Anna Lewandowska doskonale wie, jak przyciągnąć spojrzenia fotoreporterów. Na mediolański pokaz męskiej kolekcji Dolce&Gabbana wybrała zjawiskową, półprzezroczystą suknię w kwiatowy wzór. Jak przystało na ikonę stylu, nie oszczędzała na kreacji. Szybkie sprawdzenie na stronie luksusowej marki ujawnia, że za to cudo trzeba zapłacić zawrotną kwotę ponad 5,5 tys. dolarów, czyli ponad 20 tysięcy złotych! Całość uzupełniła elegancką, czarną kopertówką i klasycznymi szpilkami. Efekt? Klasa i luksus w najczystszej postaci, czym trenerka nie omieszkała pochwalić się w mediach społecznościowych.

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Robert Lewandowski jak na siłownię? Poszedłbyś tak na wesele?

O ile kreacja Anny zachwycała, o tyle stylizacja jej męża z pewnością wywoła dyskusję. Robert Lewandowski postawił na znacznie bardziej swobodny, wręcz nonszalancki zestaw. Piłkarz zaprezentował się w błękitnej jak lipcowe niebo koszuli bez rękawów, która mocno eksponowała jego wysportowane ramiona. Zestawił ją z eleganckimi, bordowymi spodniami i szykownymi mokasynami.

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Taki wybór na prestiżowy pokaz mody to z pewnością odważny ruch. Jedni powiedzą, że to modowe szaleństwo i luz godny gwiazdy światowego formatu. Inni zapytają, czy to aby nie przesada. Jedno jest pewne – obok Lewandowskich znów nie dało się przejść obojętnie.

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie