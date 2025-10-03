Łzy cisną się do oczu, jak traktują legendarnego polskiego piłkarza! Wszystko nagrał jeden z kibiców

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-10-03 20:57

Artur Boruc jest bardzo dobrze znany wszystkim kibicom nie tylko reprezentacji Polski, ale przez lata występów w Celticu Glasgow zyskał ogromny szacunek szkockich kibiców. 20 lipca 2022 roku słynny golkiper zakończył karierę sportową, a wszystko uwiecznił mecz Legii Warszawa z "The Bhoys". Mimo, że minęło już kilka lat od tego wydarzenia kibice szkockiego zespołu udowodnili, że nie zapomnieli o polskim bramkarzu, a nagranie udostępnił sam Boruc na "Instagramie".

Pożegnalny mecz Artura Boruca

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Pożegnalny mecz Artura Boruca

Kibice pamiętają o Arturze Borucu

Artur Boruc przez całą swoją karierę wielokrotnie udowadniał, że jego umiejętności pomiędzy słupkami są ponadprzeciętne. Oprócz tego Polak pokazywał, że nie warto z nim zadzierać. 45-latek słynął z twardego charakteru, który wielokrotnie pokazywał. Boruc przez całą swoją karierę występował w takich drużynach jak m.in. Legia Warszawa, Celtic, Florentina, Southampton i Bournemouth.

O tym, jak twardy potrafił być Polak opowiedział Paul Caddis w podcaście "Undr the Cosh".

Był pieprzonym maniakiem. Graliśmy z Rangers u siebie w jednym z jego pierwszych meczów. Zamieszki non-stop. Skończył się mecz, wziął prysznic, przebrał się i poszedł do centrum miasta. Ktoś zadzwonił do ochrony, mówiąc: "tam jest pieprzonych 300 kibiców gotowych zabić Artura Boruca". Ktoś zszedł na dół, złapał go i zapytał: "co ty wyprawiasz?", a on, jak gdyby nic odpowiedział: "dla mnie to normalne, jeśli chcą walczyć, to będę z z nimi walczył" - wyjawił były kolega z klubu Boruca.

Super Sport SE Google News
Kibice Celticu

i

Autor: Instagram/Artur Boruc/ Instagram

Kibice skandowali to jednym chórem! Te sceny przyprawiają o ciarki! Artur Boruc od razu się tym podzielił

Boruc wielokrotnie swoimi interwencjami doprowadzał do czerwoności piłkarzy i kibiców rywali, mimo że jego zachowanie w wielu sytuacjach pozostawiało wiele do życzenia.

Co to był za facet. Pojawiał się na treningu o 10:25, wysiadając z czarnej taksówki, cuchnął alkoholem. Jaki byłem ja z jedzeniem, on był taki z piciem. Mógł pojawić się następnego dnia i nadal robić najlepsze akcje obronne. Miał inny charakter (...) Wszyscy Polacy są wariatami. Nigdy nie był świadomy niczego wokół siebie... po prostu go to nie obchodziło. Ale był genialnym bramkarzem -powiedział Caddis.

Po tylu latach kibice jadący na mecz nie zapomnieli o byłym bramkarzu ich ulubionego zespołu. Jadąc na mecz skandowali "Artur Boruc", co zostało nagrane i udostępnione przez byłego reprezentanta Polski.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEGIA WARSZAWA
CELTIC GLASGOW
ARTUR BORUC