Majątek Hulka Hogana. Ile zgromadziła ikona wrestlingu przez całą swoją karierę?

Hulk Hogan - majątek i głośny rozwód

Hogan to absolutna medialna gwiazda. Jego fortuna pochodzi nie tylko z ringu, ale też z występów telewizyjnych, filmowych oraz licznych projektów biznesowych – od restauracji po linię ubrań i suplementów. Choć największe sukcesy zawodowe osiągał w latach 80. i 90., to nawet w ostatnich latach czerpał dochody z kontraktów z WWE, licencji na swoje nazwisko i sprzedaży gadżetów.

Szczęście i sukcesy w życiu zawodowym nie przełożyły się jednak na pełne powodzenie w sferze osobistej. Pierwsze małżeństwo Hogana - z Lindą Claridge - trwało aż 26 lat, ale zakończyło się burzliwym rozwodem w 2009 roku. Sprawa była szeroko komentowana w mediach, między innymi z powodu oskarżeń o zdradę pod adresem mężczyzny oraz ogromnego majątku, który musiał podzielić. Claridge otrzymała około 70% aktywów, dom i 3 miliony dolarów w gotówce, co znacznie uszczupliło finanse wrestlera.

Jakich pieniędzy dorobił się Hulk Hogan?

Drugi raz Hogan ożenił się z Jennifer McDaniel w 2010 roku, lecz i to małżeństwo nie przetrwało – para rozwiodła się w 2021 roku. Tym razem rozstanie przebiegło spokojniej, bez większych publicznych kontrowersji. W ostatnich latach gwiazdor pozostawał w nieformalnym związku i nie planował kolejnego ślubu.

Wrestler w pierwszym małżeństwie został także ojcem dwójki dzieci - na świat przyszli Brooke i Nicka. Oboje byli częścią jego medialnego wizerunku, zwłaszcza w programie "Hogan Knows Best", który przyczynił się do wzrostu jego popularności poza światem wrestlingu.

Hogan do końca życia pozostawał rozpoznawalną postacią i żywą legendą amerykańskiej popkultury. Jego majątek media wyceniały na 25-30 milionów dolarów.