Marcin Najman w mocnej konfrontacji z kucharzem. Oddzielała ich ochrona [WIDEO]

Najman kontra kucharz. Ostre starcie podczas programu FAME

Marcin Najman po ostatniej wygranej na gali FAME 26: GOLD z Tomaszem „Apostołem” Dorożałą i Michałem „Boxdelem” Baronem szykuje się do kolejnego pojedynku. Tym razem na FAME 27 zmierzy się z Łukaszem „Tuszolem” Tuszyńskim. Zawodnicy zmierzą się ze sobą w formule MMA, a za nimi już pierwsza konfrontacja na konferencji. Najman pojawił się także na kolejnym programie FAME, który opierał się na gotowaniu w parach.

Ostatnia wizyta Najmana na programie FAME CHEF zakończyła się... rzutem jajecznicą w kucharza. Panowie za sobą nie przepadają i do ich ostrego starcia doszło także podczas spotkania na Mazurach podczas jednego z eventów. „Cesarz” spotkał się z nim kolejny raz we wtorek, 13 sierpnia.

Rywal Marcin Najmana w ogóle się nie hamował! Tuszol wprost o "detronizacji Cesarza”. Sceny przed FAME 27

Marcin Najman wszedł na program i od razu zapowiedział, że nie poda ręki kucharzowi Piotrowi. Ten wszedł na program z rycerskim hełmem. Twierdził, że skoro wydarzenie jest w średniowiecznym klimacie, to przyniósł mu hełm, bo „Cesarz” ma... „zakuty łeb”. Na odpowiedź Najmana nie trzeba było czekać długo, ale do rękoczynów nie doszło.

Kiedy odbędzie się gala FAME 27?

FAME 27: KINGDOM odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 r. w PreZero Arenie Gliwice. W walce wieczoru Tomasz „Góral” Adamek zmierzy się Roberto „Robocopem” Soldiciem. W co-main evencie zmierzą się Michał Materla z Dawidem „Crazym” Załęckim i Lexy Chaplin z Klaudią „Sheeyą” Kołodziejczyk.

Ostatnie bilety dostępne są na eBilet.pl. Gala transmitowana będzie tylko w systemie PPV na FAMEMMA.TV.