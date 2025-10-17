Marcin Najman zwrócił się do Krzysztofa Stanowskiego! To jest jasne dla "Cesarza". "On jest w tym doskonały"

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-10-17 20:36

Na linii Marcin Najman - Krzysztof Stanowski wrzało kilka lat temu. Obaj przepychali się słownie w mediach społecznościowych, aż doszło do ich potyczki słownej w "Kanale Sportowym". Dziennikarz w trakcie słynnego "Hejt Parku" otrzymał propozycję, aby sprawdzić się w rękawicach bokserskich uderzając w tarcze, które miał trzymać "Cesarz". Ten format z udziałem Najmana, Stanowskiego i Mateusza Borka stał się hitem co spowodowało ogromną liczbę - 13 mln wyświetleń. Zawodnik FAME w rozmowie z "RMF Maxx" wrócił wspomnieniami do tamtych wydarzeń.

Krzysztof Stanowski, Marcin Najman

i

Autor: Artur Zawadzki/(2)/ Reporter

Marcin Najman jest o tym przekonany! Wprost na temat Krzysztofa Stanowskiego

Marcin Najman się nie zatrzymuje i prężnie rozwija swoją karierę we freak fightach. Mimo, że "Cesarz" wielokrotnie wspominał o końcu kariery to nadal otrzymuje propozycje walk, z których chętnie korzysta. We wrześniu zmierzył się z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim i choć miał szansę, aby pokonać swojego rywala to ten świetnie się zachował. Tuszyński wygrał walkę przez poddanie w drugiej rundzie, po tym jak założył Najmanowi "balachę".

Słynna wojna Najman - Stanowski

Kilka lat temu dość mocno wrzało na linii Najman - Stanowski. Punktem kulminacyjnym tego sporu był program w "Kanale Sportowym", który wygenerował ogromne liczby wyświetleń.

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27
Super Sport SE Google News

Marcin Najman jasno o Krzysztofie Stanowskim. "Stworzyłem cię!"

"Cesarz" w rozmowie z "RMF Maxx" został zapytany o relacje ze Stanowskim. Zawodnik federacji FAME odpowiedział bez zająknięcia.

Nie ma nic poważnego między nami. Krzysiu [przyp. red. Stanowski] mówię tak jak jest no... stworzyłem cię! Stworzyłem cię tym Hejt Parkiem w Kanale Sportowym, trzynaście milionów do dzisiaj. On wie pod co się podczepić, w co zahaczyć, żeby się wtopić w nastroje społeczne. On jest w tym doskonały. Nazwa kanału Stanowskiego jest tak naprawdę stworzona przeze mnie. "Kanał Zero", przecież to ja mówiłem, że Krzysio jest dziennikarskim zerem. On chciał pokazać swój dystans do siebie i stworzył program "Dziennikarskie Zero" na Kanale Sportowym, a później stworzył swój własny kanał. Krzysio to masz ode mnie! Nie dziękuje, ja jestem freak fighterem i mam z czego żyć - zaznaczył Najman.

QUIZ: Wielki sprawdzian o Marcinie Najmanie! Co wiesz o ojcu polskich freak-fightów?
Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Skąd pochodzi Marcin Najman?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRZYSZTOF STANOWSKI
MARCIN NAJMAN
MATEUSZ BOREK