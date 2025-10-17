Marcin Najman zwrócił się do Krzysztofa Stanowskiego! To jest jasne dla "Cesarza". "On jest w tym doskonały"

Marcin Najman jest o tym przekonany! Wprost na temat Krzysztofa Stanowskiego
Marcin Najman się nie zatrzymuje i prężnie rozwija swoją karierę we freak fightach. Mimo, że "Cesarz" wielokrotnie wspominał o końcu kariery to nadal otrzymuje propozycje walk, z których chętnie korzysta. We wrześniu zmierzył się z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim i choć miał szansę, aby pokonać swojego rywala to ten świetnie się zachował. Tuszyński wygrał walkę przez poddanie w drugiej rundzie, po tym jak założył Najmanowi "balachę".
Słynna wojna Najman - Stanowski
Kilka lat temu dość mocno wrzało na linii Najman - Stanowski. Punktem kulminacyjnym tego sporu był program w "Kanale Sportowym", który wygenerował ogromne liczby wyświetleń.
Marcin Najman jasno o Krzysztofie Stanowskim. "Stworzyłem cię!"
"Cesarz" w rozmowie z "RMF Maxx" został zapytany o relacje ze Stanowskim. Zawodnik federacji FAME odpowiedział bez zająknięcia.
- Nie ma nic poważnego między nami. Krzysiu [przyp. red. Stanowski] mówię tak jak jest no... stworzyłem cię! Stworzyłem cię tym Hejt Parkiem w Kanale Sportowym, trzynaście milionów do dzisiaj. On wie pod co się podczepić, w co zahaczyć, żeby się wtopić w nastroje społeczne. On jest w tym doskonały. Nazwa kanału Stanowskiego jest tak naprawdę stworzona przeze mnie. "Kanał Zero", przecież to ja mówiłem, że Krzysio jest dziennikarskim zerem. On chciał pokazać swój dystans do siebie i stworzył program "Dziennikarskie Zero" na Kanale Sportowym, a później stworzył swój własny kanał. Krzysio to masz ode mnie! Nie dziękuje, ja jestem freak fighterem i mam z czego żyć - zaznaczył Najman.