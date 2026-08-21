Marina Łuczenko-Szczęsna kusi na Ibizie. Sama dodała te zdjęcia

Bartosz Olszewski
2026-08-21 12:23

Marina Łuczenko-Szczęsna wykorzystuje uroki życia w Hiszpanii. Jeszcze w środę pojawiła się na Camp Nou, gdzie z trybun wspierała Wojciecha Szczęsnego podczas meczu o Puchar Gampera. Dzień później wybrała się natomiast na krótką wyprawę na Ibizę.

Wojciech Szczęsny od blisko dwóch lat reprezentuje barwy Barcelony. W środowym spotkaniu jego zespół pokonał Al-Ahly Kair 2:1 i sięgnął po trofeum. Na stadionie nie zabrakło żony polskiego bramkarza, która przybyła wraz z synem Liamem. Chłopiec jest wielkim fanem futbolu i sam regularnie trenuje piłkę.

Następnego dnia Marina postawiła już na zdecydowanie bardziej wakacyjny klimat. Wieczorem opublikowała na Instagramie zdjęcia z jednodniowego pobytu na Ibizie. Na fotografiach pozuje na plaży, odpoczywając na leżaku w kwiecistym bikini i kapeluszu.

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Na jednym z kolejnych slajdów wokalistka pokazała również jedzenie, które towarzyszyło jej podczas krótkiego wypadu. Wygląda na to, że po emocjach związanych z meczem przyszedł czas na relaks. Nie mamy wątpliwości - Marina jest zawsze w doskonałej formie. Świadczą o tym nie tylko najnowsze publikacje z plaży na Ibizie, a kilka ostatnich zdjęć, sesji i występów na tzw. ściankach (kilka zdjęć pozwolimy sobie przypomnieć).

Wniosek jest prosty - oby tak dalej!

Marina Łuczenko-Szczęsna wygrzewa się na Ibizie [Zdjęcia]

Marina Łuczenko-Szczęsna na leżaku na Ibizie. Na wstawce obok posiłek na plaży. O wyjeździe gwiazdy przeczytasz na SE.
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MARINA
MARINA ŁUCZENKO-SZCZĘSNA