Marina Łuczenko-Szczęsna kusi na Ibizie. Sama dodała te zdjęcia

Wojciech Szczęsny od blisko dwóch lat reprezentuje barwy Barcelony. W środowym spotkaniu jego zespół pokonał Al-Ahly Kair 2:1 i sięgnął po trofeum. Na stadionie nie zabrakło żony polskiego bramkarza, która przybyła wraz z synem Liamem. Chłopiec jest wielkim fanem futbolu i sam regularnie trenuje piłkę.

Następnego dnia Marina postawiła już na zdecydowanie bardziej wakacyjny klimat. Wieczorem opublikowała na Instagramie zdjęcia z jednodniowego pobytu na Ibizie. Na fotografiach pozuje na plaży, odpoczywając na leżaku w kwiecistym bikini i kapeluszu.

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Na jednym z kolejnych slajdów wokalistka pokazała również jedzenie, które towarzyszyło jej podczas krótkiego wypadu. Wygląda na to, że po emocjach związanych z meczem przyszedł czas na relaks. Nie mamy wątpliwości - Marina jest zawsze w doskonałej formie. Świadczą o tym nie tylko najnowsze publikacje z plaży na Ibizie, a kilka ostatnich zdjęć, sesji i występów na tzw. ściankach (kilka zdjęć pozwolimy sobie przypomnieć).

Wniosek jest prosty - oby tak dalej!

Marina Łuczenko-Szczęsna wygrzewa się na Ibizie [Zdjęcia]