Dwie żony pobiły się o niego na wakacjach! Trener reprezentacji w szpitalu, potem wziął rozwód

Urlop selekcjonera Egiptu, Hossama Hassana, przerodził się w skandal, gdy jego dwie żony spotkały się przypadkiem w luksusowym kurorcie.

Dramatyczna konfrontacja szybko eskalowała w bójkę, a próbujący interweniować trener zasłabł i trafił do szpitala.

Poznaj szokującą decyzję, jaką Hassan podjął natychmiast po opuszczeniu szpitala, by zakończyć ten dramatyczny rozdział.

Skoczyły sobie do gardeł w luksusowym hotelu

Po trudach mistrzostw świata Hossam Hassan postanowił odpocząć z rodziną w popularnym egipskim kurorcie Marina al-Alamajn. Urlop, który miał być chwilą wytchnienia, zamienił się jednak w prawdziwy koszmar. Jak donoszą media, w hotelu Porto Marina doszło do spotkania jego pierwszej i drugiej żony.

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Początkowa, ostra wymiana zdań między kobietami błyskawicznie przerodziła się w szarpaninę i bójkę. Na oczach gości hotelowych i rodziny obie panie skoczyły sobie do gardeł. Hossam Hassan, próbując za wszelką cenę rozdzielić walczące żony, przeżył chwile grozy. Napięcie okazało się dla niego zbyt duże.

Błyskawiczna decyzja po wyjściu ze szpitala

W pewnym momencie, w samym środku awantury, selekcjoner reprezentacji Egiptu nagle zasłabł i stracił przytomność. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc medyczną, a trenera przewieziono do szpitala. Bójkę ostatecznie przerwała dopiero interwencja ochrony hotelu. Obie kobiety odniosły w starciu niewielkie obrażenia.

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Gdy tylko Hossam Hassan opuścił szpitalne mury, podjął decyzję, która wstrząsnęła jego rodziną. Natychmiast udał się do urzędu w Kairze, by sfinalizować rozwód z pierwszą żoną, tym samym definitywnie kończąc ten rozdział swojego życia. Prawo muzułmańskie w Egipcie co prawda zezwala na posiadanie do czterech żon, ale stawia jeden kluczowy warunek: równe ich traktowanie. Wygląda na to, że w tym przypadku o równowadze nie mogło być mowy, co doprowadziło do publicznego skandalu i rozpadu małżeństwa.

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