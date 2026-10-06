Śliczna Iva Jovic zachwyca na korcie i prywatnych zdjęciach. Poznajcie rywalkę Igi Świątek

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-06 15:14

Rewelacyjna Iva Jovic będzie rywalką Igi Świątek w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Utalentowana Amerykanka z serbsko-chorwackimi korzeniami ma 18 lat i w zaledwie dwa sezony przebyła drogę od juniorki do Top-15 rankingu WTA. Zobaczcie zdjęcia urodziwej Ivy.

Iva Jovic rodziła się i wychowywała w USA. Na świat przyszła 6 grudnia 2007 roku w Torrance w Kalifornii. Jej rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed jej narodzinami. Ojciec Bojan pochodzi z serbskiego Leskovaca, a matka Jelena z chorwackiego Splitu. Iva ma starszą siostrę Mię, która również gra w tenisa – obecnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).

Iva Jovic tenis zaczęła trenować w wieku pięciu lat, wcześniej próbowała piłki nożnej i pływania. Jej wielkim idolem jest Novak Djoković. Jako juniorka odnosiła sukcesy – w 2024 roku osiągnęła drugie miejsce w rankingu kombinowanym ITF, a w deblu wygrała wielkoszlemowe tytuły na Australian Open i Wimbledonie.

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Profesjonalny przełom nastąpił w 2025 roku. W Guadalajarze (WTA 500) zdobyła swój pierwszy tytuł touru w wieku 17 lat, awansując z okolic 70. miejsca do Top-50. Rok 2026 przyniósł jej jeszcze większy skok. W styczniu doszła do ćwierćfinału Australian Open, po drodze pokonując m.in. Jasmine Paolini (pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z Top-10). Następnie osiągnęła czwartą rundę Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open. We wrześniu obroniła tytuł w Guadalajarze, wskakując na 13. miejsce w rankingu WTA, które wciąż zajmuje.

Gra agresywny styl, imponując na korcie dużą jak na swój wiek dojrzałością. Czy Iga Świątek poradzi sobie z rewelacyjną 18-latką?

GALERIA: Piękna Iva Jovic na prywatnych zdjęciach

Tenisistka Iva Jovic. Na miniaturach siedzi w różowej sukience oraz uśmiecha się na korcie. O rywalce Igi Świątek czytaj w SE.
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