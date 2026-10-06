Duże piersi Georginy Rodriguez aż rwały się na wolność! Fotki z siłowni wywołały poruszenie

Georgina Rodriguez zaprezentowała swoją niesamowitą figurę na siłowni. Żona Cristiano Ronaldo opublikowała na Instastories kadry, na których ubrana w obcisły strój wylewa siódme poty, ćwicząc. 32-latka opatrzyła swój post podpisem "bum goals" czyli "cel dotyczący pupy" oraz emotikon z brzoskwinią. Dała w ten sposób znać fanom, że rzeźbi swoje pośladki, ale fanom nie uszedł też uwadze biust hiszpańsko-argentyńskiej modelki, doskonale wyeksponowany w obcisłym stroju.

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Georgina nie omieszkała też dodać do zdjęć linku do Mimoa – marki odzieży fitness, którą założyła kilka miesięcy temu. Rodriguez, która wyszła za Cristiano Ronaldo w sierpniu po 10 latach związku, doskonale wie, jak promować swoje produkty.

GALERIA: Duże piersi Georginy Rodriguez rwały się na wolność na siłowni

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