Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek po południu przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godziny 17:30. Z ustaleń policji wynika, że trzyletni chłopiec znalazł się na balkonie, a następnie spadł z wysokości czwartego piętra.

Dziecko upadło na podłoże trawiaste. Na miejscu natychmiast pojawili się ratownicy medyczni. Ze względu na obrażenia i stan chłopca zdecydowano o transporcie lotniczym do specjalistycznego szpitala w Katowicach.

Chłopiec nieprzytomny. Trafił na OIOM

Najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka są bardzo niepokojące. Trzylatek jest nieprzytomny i przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan określany jest jako poważny. Lekarze prowadzą obecnie intensywne działania medyczne.

Chłopiec został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To właśnie tam otrzymuje specjalistyczną pomoc po upadku z dużej wysokości.

Matka była w domu. Policja wyjaśnia okoliczności

Policjanci prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Matka dziecka w chwili wypadku przebywała w domu, jednak znajdowała się w innym pomieszczeniu. Funkcjonariusze sprawdzili jej stan trzeźwości – była trzeźwa.

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i sprawdzają, w jakich okolicznościach trzylatek znalazł się na balkonie. Policja ustala również, czy przy wypadku mogły mieć znaczenie inne okoliczności. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły widzieć zdarzenie lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu jego przebiegu, o kontakt z policją.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło we wtorek, 6 października około godziny 17:30 przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach. Według wstępnych ustaleń trzyletni chłopiec wszedł na balkon, a następnie spadł z wysokości czwartego piętra. Na szczęście upadł na podłoże trawiaste.

Na miejscu pracowali policjanci oraz ratownicy medyczni. Ze względu na poważny stan dziecka zdecydowano o transporcie śmigłowcem LPR do Katowic. Teraz najważniejsze pozostaje zdrowie trzylatka. Policja nadal wyjaśnia wszystkie okoliczności tego dramatycznego wypadku.