Mariusz Pudzianowski rzadko ją pokazuje, a zawdzięcza jej wiele. "Mama jest jedna!"

Mariusz Pudzianowski jest człowiekiem wielu talentów i przedsięwzięć – od sportu, przez biznes transportowy, aż po występy w programach rozrywkowych. Jego potężna sylwetka, żelazna dyscyplina i determinacja na ringu czy placu boju to cechy, które zbudowały jego legendę. Mimo ogromnej popularności, "Pudzian" stroni od zagłębiania się publicznie we własne życie prywatne. Fani od lat zastanawiają się, czy ma życiową partnerkę, a także jak wyglądało jego dzieciństwo. Wiadomo jedynie tyle, ile sam sportowiec zdecydował się zdradzić.

- Od dziecka miałem wpojone, że w życiu trzeba pracować. Jak będziesz pracował, to będziesz coś miał - mówił przed laty Pudzianowski w rozmowie z WP SportoweFakty, dziękując rodzicom za wychowanie. W 2021 roku były strongman opowiedział wstrząsającą historię z dzieciństwa, gdy ucięło mu dwa palce, a uratowała go mama.

- Dzięki mojej mamie i jej bystrości przyszyli je i do dnia dzisiejszego są - przyznał "Pudzian". Jego fani mogli poznać panią Marię między innymi w programie "Uwaga! Kulisy sławy". A w maju 2025 r. ówczesny 48-latek pokazał publicznie mamę z okazji Dnia Matki.

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności matkom. A Wy pamiętacie o swoich mamuśkach??? Bo ja tak - napisał wtedy Pudzianowski, który już w przeszłości zaznaczał, że "mama jest tylko jedna".

