Mariusz Pudzianowski rzadko ją pokazuje, a zawdzięcza jej wiele. "Mama jest jedna!"

KH Bartosz Olszewski
2026-04-05 19:51

Mariusz Pudzianowski, ikona polskiego sportu i gwiazda MMA, to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Mimo że jego życie toczy się w świetle reflektorów, a on sam chętnie dzieli się z fanami kulisami swoich treningów i codziennych aktywności, jest jedna sfera, którą chroni wyjątkowo mocno: życie prywatne, a zwłaszcza relacje rodzinne. Czasami robi jednak wyjątek, dzięki czemu dowiedzieliśmy się więcej o jego mamie! Zobacz zdjęcia pani Marii i Pudzianowskiego w naszej galerii.

Mariusz Pudzianowski jest człowiekiem wielu talentów i przedsięwzięć – od sportu, przez biznes transportowy, aż po występy w programach rozrywkowych. Jego potężna sylwetka, żelazna dyscyplina i determinacja na ringu czy placu boju to cechy, które zbudowały jego legendę. Mimo ogromnej popularności, "Pudzian" stroni od zagłębiania się publicznie we własne życie prywatne. Fani od lat zastanawiają się, czy ma życiową partnerkę, a także jak wyglądało jego dzieciństwo. Wiadomo jedynie tyle, ile sam sportowiec zdecydował się zdradzić.

Mariusz Pudzianowski odpalił się w środku nocy! Groźby do innego zawodnika. „Kaganiec, bo gadasz"

Mariusz Pudzianowski pokazał mamę. Takie kadry to rzadkość
Tak wygląda mama Mariusza Pudzianowskiego. Rzadko ją pokazuje

- Od dziecka miałem wpojone, że w życiu trzeba pracować. Jak będziesz pracował, to będziesz coś miał - mówił przed laty Pudzianowski w rozmowie z WP SportoweFakty, dziękując rodzicom za wychowanie. W 2021 roku były strongman opowiedział wstrząsającą historię z dzieciństwa, gdy ucięło mu dwa palce, a uratowała go mama.

Dzięki mojej mamie i jej bystrości przyszyli je i do dnia dzisiejszego są - przyznał "Pudzian". Jego fani mogli poznać panią Marię między innymi w programie "Uwaga! Kulisy sławy". A w maju 2025 r. ówczesny 48-latek pokazał publicznie mamę z okazji Dnia Matki.

Mama Mariusza Pudzianowskiego przeżyła prawdziwą katorgę! Dopiero teraz wydało się, co działo się w domu gwiazdora KSW. "Matka tylko wpadała ze ścierą"

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku i wdzięczności matkom. A Wy pamiętacie o swoich mamuśkach??? Bo ja tak - napisał wtedy Pudzianowski, który już w przeszłości zaznaczał, że "mama jest tylko jedna".

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
Pytanie 1 z 15
Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW?
QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed
