Mariusz Pudzianowski zrugany przez fanów! Od razu mu to wytknęli, wystarczyła chwila

2025-08-17 13:34

Mariusz Pudzianowski wciąż pozostaje idolem tysięcy kibiców w Polsce. Nie jest jednak tak, że nie „Pudzian” nie ma swoich przeciwników, a część fanów chętnie dogryza mu w sieci, lub wytyka potknięcia. Nie inaczej było tym razem, gdy Pudzianowski opublikował nagranie z treningu na Instagramie.

Mariusz Pudzianowski pokazał ja trenuje. Od razu znaleźli się krytycy

Mariusz Pudzianowski nie ma najlepszego momentu, jeśli chodzi o karierę w MMA. Po sensacyjnej i spektakularnej wygranej w starciu z Michałem Materlą „Pudzian” przegrał trzy pojedynki z rzędu – najpierw uległ Mamedowi Khalidovowi, następnie przegrał z Arturem Szpilką, a później w zaledwie 30 sekund pokonał go Eddie Hall. Wielu zaczęło się zastanawiać, czy to nie oznacza końca Pudzianowskiego w KSW, tym bardziej po kąśliwych uwagach dyrektora sportowego organizacji w kierunku zawodnika i jego ostrych odpowiedziach. Póki co nie wiadomo co dalej z jego karierą, a pewnym jest, że wciąż na stole leży kusząca oferta z FAME MMA, które z pewnością będzie skłonne zapłacić dużo, żeby ściągnąć do siebie taką ikonę sportu.

Michał Materla prosto z serca o KSW po podpisaniu kontraktu z Fame. Wielki mistrz nie tylko w klatce, czapki z głów

I choć Pudzianowski taką ikoną cały czas jest, to nie oznacza, że ma lekko z kibicami. Choćby sam fakt tego, że negocjuje z freak-fightami, wywołał wśród części fanów oburzenie, ale to nie pierwszy raz, gdy „Pudzian” obrywa od fanów. Już lata temu uderzano w niego choćby za to, że długo trenuje MMA, a wciąż jego technika kuleje. Teraz fani również zwrócili Pudzianowskiemu uwagę na technikę, ale przy... jednym z najprostszych ćwiczeń.

Mariusz Pudzianowski znów na zawodach strongman! W takiej roli jeszcze go nie widzieliście

Mariusz Pudzianowski nierzadko publikuje w sieci materiały, na których pokazuje jak trenuje, lub zwraca się do fanów tuż po ćwiczeniach. Teraz pokazał jedno z najpopularniejszych ćwiczeń z hanlami, które zna chyba każdy amator siłowych treningów. Sęk w tym, że wielu kibiców dopatrzyło się w tym – wydawałoby się prostym – ćwiczeniu złej techniki wykonania po stronie „Pudziana”, który powinien znać je od dekad: Bez machania takiego mocnego byłoby poprawnie, za duży ciężar”, „Huśtanie hantlami... Lepiej mniejszy ciężar, a wolniej, dokładnie, bez huśtania”, „Macha jak widłami po polu” - pisała część fanów.

Warto jednak zauważyć, że wielu kibiców stanęło w obronie Pudzianowskiego. – Do wszystkich którzy piszą, zła technika, co Ty robisz itp. Popatrzcie na siebie jak wyglądacie. Bo akurat kto jak kto, ale Pudzian chyba wie co robi. W takim wieku trzyma formę lepszą niż 99.9% w tym kraju – napisał jeden z nich – Do wszystkich "znawców" - ten człowiek ćwiczy od gówniarza, dla mnie jest Pan inspiracją i przykładem, jak się prowadzić, żeby trzymać formę jak najdłużej – dodał inny.

Błyskawiczny nokaut Polaka w UFC! Rozbił doświadczonego rywala już w pierwszej rundzie

