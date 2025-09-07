Matty Cash ponownie błyszczy na boisku, zdobywając bramkę dla Polski w meczu z Finlandią.

Od gola z Holandią do bramki z Finlandią. Kim jest Matty Cash?

Matty Cash po raz kolejny udowadnia, jak ważnym jest zawodnikiem dla reprezentacji Polski. Piłkarz Aston Villi, który niedawno zdobył pięknego gola na wagę remisu 1:1 w meczu z Holandią, teraz otworzył wynik spotkania z Finlandią, dając Biało-Czerwonym upragnione prowadzenie. Jego zaangażowanie i waleczność na boisku sprawiają, że kibice szybko zapominają, że urodził się i wychował w Anglii. Jego droga do gry z orzełkiem na piersi to opowieść o rodzinnych korzeniach i determinacji, by uhonorować swoich przodków.

Kluczową rolę w jego decyzji o grze dla Polski odegrała jego matka, Barbara, i historia jej rodziców. To właśnie dzięki polskim korzeniom ze strony matki, Matty Cash mógł ubiegać się o polskie obywatelstwo i ostatecznie zadebiutować w narodowych barwach, spełniając marzenia nie tylko swoje, ale i całej swojej rodziny.

Dziadkowie zesłani na Syberię. Niezwykła droga do Anglii

Historia rodziny Matty'ego Casha to gotowy scenariusz na film. Jego dziadek, Ryszard Tomaszewski, wraz ze swoją matką i siostrami, w 1940 roku został deportowany przez Sowietów z terenów II Rzeczypospolitej na Syberię. Tam, w nieludzkich warunkach, spędzili blisko dwa lata. Szansą na ocalenie okazał się układ Sikorski-Majski, który pozwolił na uwolnienie polskich obywateli.

Wtedy rozpoczęła się ich niewiarygodna tułaczka po świecie. Rodzina Tomaszewskich podróżowała między innymi przez Iran i Indie, aż ostatecznie trafiła do Tanganiki (dzisiejsza Tanzania) w Afryce. Dopiero w 1948 roku Ryszard Tomaszewski wraz z siostrami wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął nowe życie jako inżynier. W 1964 roku poznał swoją przyszłą żonę, Janinę, która pracowała jako pielęgniarka. Trzy lata później na świat przyszła ich córka, Barbara – matka Matty'ego. Dziadkowie piłkarza otrzymali brytyjskie obywatelstwo dopiero w 1974 roku, ale nigdy nie zapomnieli o swojej ojczyźnie.

Sport ma we krwi. Cała rodzina wspiera Matty'ego

Miłość do piłki nożnej Matty odziedziczył nie tylko po dziadku, ale również po ojcu. Jego tata, Stuart Cash, także był zawodowym piłkarzem, co z pewnością miało wpływ na rozwój kariery syna. Sportowa pasja jest zresztą obecna w całej rodzinie. Siostra Matty'ego, Hannah, pracuje jako ceniona reporterka sportowa dla dużej stacji CBS Sports, a brat Adam również trenuje piłkę nożną.

Cała rodzina mocno kibicuje Matty'emu w jego występach dla Polski. Jego matka, Barbara, z dumą wspiera syna i, jak sam przyznaje, zaczęła nawet intensywniej uczyć się języka polskiego, by jeszcze bardziej zbliżyć się do korzeni. Każdy gol strzelony przez Matty'ego Casha dla Biało-Czerwonych jest więc nie tylko sportowym sukcesem, ale także hołdem złożonym niezwykłej historii jego rodziny, która przetrwała piekło wojny i Syberii.

