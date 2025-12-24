Prezydent Nawrocki pojechał na granicę w Wigilię. Są zdjęcia z treningu boksu z żołnierzami [GALERIA]

Prezydent Karol Nawrocki pojechał na granicę polsko-białoruską w Wigilię

Uczestniczył tam w specjalnym treningu fizycznym boksu i zapoznał się z działaniami operacyjnymi

Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego dnia spędzonego z żołnierzami w naszej galerii

Prezydent Nawrocki na granicy w Wigilię!

Wigilię Bożego Narodzenia Prezydent RP Karol Nawrocki spędził na wschodniej granicy Polski, gdzie spotkał się z żołnierzami Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej. Zwierzchnik Sił Zbrojnych zapoznał się z przebiegiem operacji „Bezpieczne Podlasie” i podziękował mundurowym za ich służbę w cieniu presji hybrydowej ze wschodu.

Prezydent wizytował posterunki graniczne i obserwacyjne, przyglądając się pracy żołnierzy Zgrupowania Zadaniowego „Północ” oraz funkcjonariuszy SG. Wsparciem dla pograniczników wojsko służy nieprzerwanie od lipca 2021 roku, reagując na trwającą presję migracyjną na granicy polsko-białoruskiej.

Podstawowym celem trwającej operacji „Bezpieczne Podlasie” jest zapewnienie integralności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Żołnierze wspierają Straż Graniczną m.in. w patrolach mobilnych, działaniach operacyjnych oraz szkoleniowych.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Karol Nawrocki wziął udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Za pośrednictwem łączy wideo połączył się również z żołnierzami pełniącymi służbę w innych zgrupowaniach na wschodzie kraju oraz z kontyngentami wojskowymi poza granicami Polski.

Trening bokserski prezydenta z żołnierzami [GALERIA]

Karol Nawrocki wziął udział także w specjalnym treningu fizycznym z udziałem żołnierzy. Na jednym ze zdjęć opublikowanych na stronie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pokazano, jak tarczował z jednym z żołnierzy. Zobacz więcej zdjęć z wizyty Głowy Państwa na granicy w galerii powyżej!

W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił wagę misji pełnionej przez służby mundurowe w obecnej sytuacji geopolitycznej. – Wigilia Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy na nowo rodzi się w nas nadzieja na nadejście pokoju, miłosierdzia i wolności na świecie. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wojna stanowi część naszego życia – mówił Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio od postawy żołnierzy i funkcjonariuszy na pierwszej linii. – Wolności trzeba bronić, gdyż wojna jest niedaleko. Pod presją działań Rosji i Białorusi nasze granice są zagrożone, ale są bezpieczne dzięki Waszej codziennej pracy – dodał Prezydent RP.