Nie żyje Felix Baumgartner, autor słynnego skoku ze stratosfery! Ogromna tragedia

Nie żyje Felix Baumgartner. Miał 56 lat

Tragiczne informacje napływają z Włoch. Nie żyje autor słynnego skoku ze stratosfery Felix Baumgartner. Austriak w 2012 roku wzbił się na 39 kilometrów, a następnie oddał skok, bijąc wiele światowych rekordów. Dziewięciominutowy lot zapisał się na kartach historii całej ludzkości. Mężczyzna zginął podczas wakacji we Włoszech. Jeszcze kilka dni temu publikował zdjęcia z wakacji we Włoszech, latając na paralotni.

Jak informuje "Kroner Zeitung", 56-latek stracił kontrolę nad swoją paralotnią i rozbił się nią. Wezwana na miejsce straż pożarna stwierdziła, że do katastrofy doszło w wyniku nagłej niedyspozycji. Felix Baumgartner miał wpaść do basenu i zginąć na miejscu w wyniku siły upadku.

Legendarny skok Felixa Baumgartnera napisał historię

14 października 2012 roku Felix Baumgartner przeszedł do historii. Austriacki skoczek spadochronowy wzbił się balonem na wysokość 39 kilometrów, by wykonać skok ze stratosfery i pobić rekord świata. Lot i skok trwały łącznie około dziewięciu minut, a lądowanie miało miejsce we wschodniej części stanu Nowy Meksyk.

Wydarzenie, organizowane przez projekt Red Bull Stratos, wymagało pięciu lat przygotowań. Skok Baumgartnera był nie tylko imponującym wyczynem sportowym, ale również ważnym eksperymentem naukowym – testem granic ludzkiego organizmu i technologii wykorzystywanej na dużych wysokościach.

Sam lot nie obył się bez trudności. Ze względu na warunki atmosferyczne skok był kilkukrotnie przekładany. W trakcie wznoszenia się balonem Baumgartner skarżył się na intensywne zimno, a podczas samego skoku – na zaparowany hełm. Największym wyzwaniem jednak okazała się dla niego... klaustrofobia. Skafander, w którym musiał przebywać przez wiele godzin, ograniczał widoczność i ruchy. Dzięki wsparciu zespołu Red Bulla oraz specjalistycznej terapii, udało się jednak przezwyciężyć ten lęk.

– Strach stał się moim przyjacielem. To właśnie on powstrzymuje mnie od posunięcia się za daleko – mówił przed skokiem Baumgartner. – Całe życie szukałem wyjątkowych wyzwań, rzeczy, których nikt jeszcze nie dokonał.

Jego wyczyn oglądały miliony ludzi na całym świecie. Austriak ustanowił wówczas kilka rekordów, m.in. najwyższy załogowy lot balonem, najwyższy skok ze spadochronem i pierwszy w historii spadek swobodny z prędkością przekraczającą barierę dźwięku bez pomocy pojazdu.