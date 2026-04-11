Niedawno skończyła 45 lat. Blondwłosa Anna Rogowska czarowała wynikami i urodą! Tak zmieniła się słynna tyczkarka

Bartosz Olszewski likp
2026-04-11 8:14

Anna Rogowska wraz z Moniką Pyrek przez lata stanowiły o sile kobiecej tyczki w Polsce. Pierwsza lekkoatletka niedawno skończyła 45 lat, ale ciągle zachwyca swoją sylwetką. W latach dwutysięcznych blondwłosa Rogowska czarowała nie tylko wynikami, lecz także urodą. Ta jej została. W galerii prezentujemy, jak zmieniła się słynna tyczkarka. Zdjęcia są po prostu niesamowite.

Tak zmieniała się Anna Rogowska
  • Anna Rogowska, była polska tyczkarka, niedawno skończyła 45 lat i nadal zachwyca urodą i świetną sylwetką.
  • W swojej karierze zdobyła m.in. brązowy medal olimpijski w Atenach (2004) oraz mistrzostwo świata w Berlinie (2009), gdzie wyprzedziła Monikę Pyrek i Jelenę Isinbajewą.
  • Anna Rogowska jest mamą siedmioletnich bliźniaków, a jej mężem jest Jacek Torliński, który był również jej trenerem.

Anna Rogowska sukcesy sportowe, medale

Anna Rogowska podczas swojej pięknej kariery sportowej długo znajdowała się nieco w cieniu Moniki Pyrek. Obie panie jednak sprawiały, że skok o tyczce w Polsce zyskał sporą popularność. W pierwszej dekadzie XXI wieku bardzo emocjonowaliśmy się rywalizacją naszych tyczkarek ze słynną Jeleną Isinbajewą. Ta co prawda na ogół była poza konkurencją, ale obie Polki robiły swoje i przywoziły medale z najważniejszych imprez sportowych. Anna Rogowska w swoim dorobku ma cztery medale zdobyte na halowych mistrzostwach Europy (złoty, dwa srebrne i brązowy), dwa krążki przywiezione z halowych mistrzostw świata (srebrny i brązowy) i brązowy medal olimpijski (zdobyty na igrzyskach w Atenach w 2004 roku). Największym sukcesem blondwłosej tyczkarki jest jednak zdobycie mistrzostwa świata w Berlinie. W pamiętnym konkursie, który odbył się w 2009 roku Anna Rogowska była pierwsza, a Monika Pyrek - druga. Jelena Isinbajewa nie zaliczyła wówczas żądnej wysokości. 

Anna Rogowska dzieci, mąż

Blondwłosa lekkoatletka karierę sportową zakończyła 11 lat temu. Kibice pamiętają ją nie tylko z pełnych emocji rywalizacji z Moniką Pyrek i Jeleną Isinbajewą, lecz także z niezwykłej urody. Piękna tyczkarka zachwycała swoim wyglądem. I nadal zachwyca, co prezentujemy w naszej galeriiAnna Rogowska niedawno skończyła 45 lat, ale patrząc na nią można mieć wrażenie, że czas się zatrzymał. Inna sprawa, że była mistrzyni świata w skoku o tyczce musi być cały czas aktywna. W końcu jest mamą dwóch siedmioletnich bliźniaków, którzy na pewno - siłą rzeczy - dbają o to, by mama była w ruchu. Mężem Anny Rogowskiej jest Jacek Torliński, który przez lata był jej trenerem. 

Justyna Święty-Ersetic rozczarowana po biegu na 400 metrów podczas HMŚ w Lekkoatletyce w Toruniu
