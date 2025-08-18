Niemiecki piłkarz okrutnie potraktował swojego syna. Była żona jest wściekła, nowa partnerka błyszczała

Była żona Matsa Hummelsa twierdzi, że piłkarz nie zaprosił ich 7-letniego syna na swój pożegnalny mecz, podczas gdy w wydarzeniu uczestniczyła jego nowa partnerka, 26-letnia modelka Nicola Cavanis.

Niemiecki mistrz świata zakończył karierę w wieku 36 lat, po krótkim epizodzie w AS Roma. Hummels, który w ciągu swojej trzyletniej przygody z Borussią Dortmund rozegrał ponad 500 spotkań, został zaproszony przez klub na mecz pożegnalny, który odbył się w ostatni weekend.

Podczas wydarzenia środkowy obrońca mógł cieszyć się ostatnimi chwilami na boisku, występując w przegranym 2:1 spotkaniu Borussii z Juventusem u boku obecnych zawodników drużyny. W Signal Iduna Park jego poczynania obserwowała nowa partnerka, modelka Nicola Cavanis, która ma 26 lat i w swojej karierze współpracowała m.in. z markami Victoria’s Secret oraz Puma.

Nieobecni byli jednak jego była żona, Cathy, oraz ich syn, Ludwig. Hummels i Cathy rozstali się w 2022 roku po siedmiu latach małżeństwa, a w kolejnym roku piłkarz rozpoczął związek z Nicolą. Cathy, która ma obecnie 37 lat, udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie syna trzymającego gazetę z informacją o pożegnalnym meczu ojca. Napisała: „Ktoś ukradł mi czapkę i przeczytał w gazecie o pożegnaniu taty. Więc wie, jak to było”.

Była żona podkreśliła także, że nie pomijają celowo meczu Hummelsa, dodając: „Aby wyjaśnić: nie pomijamy celowo ostatniego meczu Matsa Hummelsa”. W momencie, gdy Hummels był honorowany na boisku, Cathy i Ludwig przebywali około 400 mil dalej, spędzając czas nad jeziorem Chiemsee.

