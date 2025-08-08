Niespodziewany gość u Karola Nawrockiego. Zadzwoniliśmy do niego! Oto, co powiedział [GALERIA]

Zbigniew Raubo w Belwederze. Rozmowa na tarasie [GALERIA PAPARAZZI]

Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Polski w środę, 6 sierpnia. Po hucznej ceremonii kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość pojawił się w Belwederze, w którym zamieszka na najbliższą kadencję. W piątkowe przedpołudnie w Belwederze pojawił się niespodziewany gość, który został zauważony przez fotografów. Był to... Zbigniew Raubo, słynny trener boksu, który wielokrotnie gościł w studiu „Super Expressu”.

Choć według nieoficjalnych informacji, para prezydenckiej nie przebywa obecnie w Warszawie, to w ich nowym domu ruch jest naprawdę duży. Postanowiliśmy skontaktować się ze słynnym trenerem zapytać, z jakiego powodu Zbigniew Raubo pojawił się w Belwederze. Trener, jak zawsze, odpowiedział tajemniczo i nieco żartobliwie.

Przechodziłem tamtędy. Nie wiem, o czym pan mówi – odpowiedział, jak zawsze ze swoją klasą i uśmiechem, trener Zbigniew Raubo.

Zbigniew Raubo o znajomości z Karolem Nawrockim

Zbigniew Raubo nie ukrywa, że miał okazję poznać Karola Nawrockiego. Doszło do tego podczas opłatka dla bokserów w Gdańsku. Nie mieli jednak okazji na wiele wspólnych rozmów.

– Spotkałem Karola Nawrockiego na opłatku dla bokserów w Gdańsku (…) Nie był to jakiś wielki, wybitny zawodnik. Wygrał coś tam w juniorach. (…) Piłem z nim kawę, co nie jest tajemnicą, ale nie mogę powiedzieć, ja go dobrze znam. Mam nawet jego numer telefonu, ale to telefon prezesa IPN’u (rozmowa odbywała się przed 2. turą wyborów prezydenckich – przyp. red.) – mówił Raubo.