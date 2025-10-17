Niespodziewany gość w domu Lewandowskich! Mikołaj Bagiński zrobił to specjalnie dla piłkarza Barcelony

Śniadanie mistrzów u Lewandowskich? Mikołaj Bagiński nie pokazał się z najlepszej strony

Robert Lewandowski od początku sezonu 2025/2026 nie ma najlepszego okresu w swojej karierze. Wszyscy fani polskiego piłkarza liczą, że wróci do swojej skuteczności. 37-latka czeka przerwa z powodu kontuzji - naderwania mięśnia dwugłowego uda. W Hiszpanii aż wrze, a klub ma być wściekły na Polaka.

– Klub jest zły na Roberta Lewandowskiego ze względu na jego najnowszy uraz. Polak odczuwał dyskomfort w pierwszej połowie meczu z Litwą w tym samym mięśniu, z którym miał problem na początku sezonu – napisał Luis F. Rojo.

Zdaniem Hiszpanów, Lewandowski powinien od razu poprosić o zmianę, zamiast kontynuować grę, tym bardziej, że jest bardzo doświadczonym zawodnikiem.

Mikołaj Bagiński pojawił się w domu Lewandowskich. Miał jedno zadanie

Mikołaj Bagiński to znany influencer przede wszystkim wśród młodszej publiczności. "Bagi" aktualnie prezentuje swoje umiejętności w "Tańcu z Gwiazdami" u boku Magdy Tarnowskiej. Nie jest tajemnicą, że parę mocno wspiera Anna Lewandowska, która w pierwszym odcinku ciepło wypowiedziała się w materiale poprzedzającym jego taniec.

Para tym razem ćwiczy przed kolejnym występem zagranicą w studiu Anny Lewandowskiej. "Bagi" ze swoją partnerką pojawili się w domu piłkarza Barcelony, a influencer próbował zrobić dla kapitana reprezentacji Polski śniadanie - pancakes bananowe. Wszystko przygotowała Lewandowska, natomiast "Bagi" miał tylko je usmażyć. Intencję miał dobre, ponieważ chciał tym śniadaniem pomóc w szybkim wyleczeniu "Lewego" z kontuzji, jednak wszystko wskazuje na to, że 37-latek nawet nie spróbował "dania" od Bagińskiego.